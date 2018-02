«No hemos hecho un gran partido pero hemos ganado, que era importante» El equipo saluda a la afición tras el final del partido. :: Juan Marín El preparador del equipo riojano confiesa que tras ganar los primeros tres partidos «ahora viene lo complicado» ante rivales directos Jota González Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Domingo, 25 febrero 2018, 00:22

A Jota González se le ve mucho más relajado. Y no es porque a final de temporada se despide de Logroño para marcharse con su mejor amigo al Paris Saint Germain. El Ciudad de Logroño es un equipo muy distinto al de unos meses.

- Tres de tres. Era lo que quería a principios de la segunda vuelta, ¿no?

- Sí. La verdad es que ha sido una victoria muy importante, con un marcador totalmente inesperado, pero vital para nosotros. Queríamos empezar con estos tres triunfos seguidos. Ahora vienen partidos muy complicados, como el de Cuenca el próximo fin de semana, con quien estamos empatados a puntos y que nos ganó la primera vuelta. Sabemos que ganar allí son palabras mayores. La jornada pasada ganó allí Ademar, pero porque su portería hizo un 50 por ciento. Con eso hay poco que hacer. Pero ya sabemos lo que suelen ser esos partidos. Lo importante es que hemos ganado y hemos podido rotar a todos los jugadores. Para ser sincero, no creo que hayamos hecho un gran partido, pero las cosas nos han salido. Les hemos presionado un poco en defensa pero hemos estado poco agresivos en ataque. Pero el equipo ha demostrado tablas y hemos ganado por un marcador que no me esperaba.

LA FRASE «Todo el mundo ha podido aportar a una victoria con un marcador inesperado»

- En ataque quizás el equipo estuvo algo espeso, pero en defensa hubo mucha intensidad. Y la portería volvió a responder.

- Nos han metido solo 18 goles. Y siempre que nos meten menos de 20 goles lógicamente es la clave. Estamos empezando a mejorar mucho en defensa y portería, siempre nos dan opción de contraataque con Chiuffa o Ángel Fernández y esos son los que te marcan la diferencia. Esos goles vienen de la defensa y de la portería. En el comienzo de esta segunda vuelta, Gurutz ha hecho dos buenos partidos y hoy (por ayer) Jakub (Krupa) también. La defensa está funcionando mejor, pero la portería también. Eso da mucha tranquilidad. Espero que eso siga así. Siempre me acordaré cuando en la jornada ocho estábamos donde estábamos. Esto va a ser dificilísimo, porque todos los de arriba han ganado.

- Salvo Paredes, que jugó muy bien en defensa, y Gurutz todos marcaron goles. Eso habla de un buen papel del equipo, ¿no?

- Sí. Pablo (Paredes) lo ha hecho muy bien porque ha dado muchos goles. Todo el mundo ha aportado a la victoria. Los dos porteros tienen confianza y no quiero quitársela a ninguno. Incluso Edu Cadarso ha tenido minutos en el avanzado y ha podido correr al contraataque.

- ¿Mantener la tensión defensiva ha sido una de las claves?

- En un momento nos habíamos ido de nueve goles, pero recortaron a seis. Pero luego nos hemos vuelto a ir y hemos mantenido la calma. Nunca termino de ver clara la victoria.