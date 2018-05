El 17 de Garabaya se hará eterno en Logroño

Logroño. Rubén Garabaya es universal, pero en esta tierra se le considera riojano, pese a que su DNI diga que nació hace 39 años en Asturias. Este fornido pivote ha jugado en varios equipos (Ademar, Cangas, Vallaadolid y Barcelona) con los que lo ha ganado todo -Ligas, Copas del Rey, Copas Asobal, Supercopas, Recopas de Europa y Mundiales-, algo que no ha podido conseguir con la camiseta que ha defendido durante los últimos ocho años.

Una deuda que tiene el balonmano con Logroño, pero también con el de Avilés, cuyo sueño era jubilarse con un título en manos del equipo franjivino. Muchas veces estuvo cerca, pero el destino es a veces caprichoso. Rubén Garabaya, que hoy se despedirá en rueda de prensa de la actividad profesional después de 22 años, supuso un antes y un después del Club Balonmano Ciudad de Logroño, y a partir de la próxima temporada, perdurará en el recuerdo de todos los aficionados que acudan al Palacio de los Deportes.

En cifras Partidos disputados 325 entre amistosos, Liga Asobal, Champions League, Copa EHF, Copa del Rey, Copa Asobal y Supercopa de España. Goles 562 (una media de 1,73 por encuentro). Dorsales 17 (siete temporadas) y 22 (presente).

Porque el conjunto franjivino ha decidido en honor a Rubén Garabaya retirar la camiseta con el 17, dorsal con el que ha jugado toda su vida, salvo en la selección nacional o en esta última campaña. Así lo anunció ayer el presidente de la entidad, Ángel Rituerto en una rueda de prensa en la que elogió la figura del pivote que, tal y como recordó Rituerto, supuso un punto de inflexión para el equipo riojano.

«Se hizo un esfuerzo importante por un gran jugador. Pero no sólo ha sido un gran jugador; también ha sido una gran persona, un gran amigo, alguien que nos ha ayudado mucho en lo que no se ve, que es lo que la afición puede intuir pero no lo sabe como nosotros», explicó el presidente franjivino.

Por tal motivo, en uno de los primeros partidos que dispute el curso que viene el Ciudad de Logroño, el club riojano le rendirá el homenaje al pivote retirando «para siempre» su camiseta, que se elevará por lo alto del Palacio de los Deportes recordando su paso por Logroño. «Será la primera camiseta que retire el club en su historia. Pensamos que es alguien que se lo merece por todo lo que nos ha aportado, que ha sido más de lo que no se ve de lo que hemos disfrutado en el campo», señaló Rituerto.

Esta mañana, a las 11.15 horas (con la retransmisión en directo a través de TVR y de larioja.com), Garabaya se despedirá después de 22 años de profesión. Pero antes, quiso agradecer el gesto del club de una forma sincera y directa, tal y como es él: «Eternamente agradecido a este club que se ha convertido en mi casa. No sólo por este reconocimiento del que, sinceramente, no me creo merecedor sino por todo el cariño que he sentido durante todo este tiempo. ¡Aúpa BM Ciudad de Logroño siempre!», escribió en redes sociales el pivote, que este sábado jugará su último encuentro ante el Balonmano Benidorm, en una jornada que servirá para despedir también a Jota González.

En este sentido, Rituerto explicó que después de once años «no se va un entrenador, sino un amigo, un hermano, por lo que el homenaje y las cosas que hagamos con él serán en la intimidad». «Todos conocemos a Jota y toda la parafernalia alrededor le sobra y nosotros despediremos a nuestro amigo en la intimidad», sintetizó.