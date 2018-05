«Yo me voy pero el futuro de Logroño es inmenso» Jota González, durante esta Copa del Rey. :: / Efe El técnico franjivino se marcha de la Copa sin poder lograr el primer título del club y reconociendo la superioridad del Barça Jota González Entrenador del Ciudad de Logroño ELOY MADORRÁN Logroño Lunes, 7 mayo 2018, 12:18

El técnico pucelano, Jota González, era consciente de que su equipo llegaba muy tocado a la final, pero aún así albergaba alguna esperanza de dar la sorpresa.

- ¿Cómo se encuentra en esta despedida suya de la Copa del Rey? ¿Esperaba algo más de los suyos?

- Pues me encuentro mal. Pero ante todo quiero felicitar al Barcelona porque tiene mucho mérito lo que hace, yo siempre lo recalco. Nos han vuelto a pasar por encima en una final y eso demuestra que su nivel es muy alto. Tendrán días peores y días mejores, pero el nivel resulta altísimo

- ¿Ha visto en algún momento opciones de hincarle el diente al Barcelona?

- He tenido la sensación de que no hemos tenido nunca opción, ni siquiera en la primera parte cuando iban las cosas igualadas. La defensa en la primera mitad no estaba como en otros días, han sido diecinueve goles, demasiados. No sé si ha sido por el cansancio de días anteriores pero no nos funcionaba la defensa como en otros días. Habrá sido una mezcla de eso y de que ellos lo han hecho muy bien, nos han machacado con el lanzamiento exterior y nosotros no hemos tenido la calidad de blocaje de otras veces. Ni hemos tocado a los lanzadores y además nos ganaban las acciones con claridad.

- Y en la segunda parte el equipo se ha quedado fundido literalmente.

- Ha habido una momento en el que cuando Lazar o Imanol no han acertado, Gonzalo (Pérez de Vargas) ha aparecido y ellos se han ido en el marcador con mucha claridad. Se nos ha hecho un poco de noche. Es cierto que llegábamos con gente tocada pero hay que reconocer el baño que nos ha dado el Barcelona, que siempre está ahí, imponiendo su criterio

- ¿Y qué valoración hace de sus jugadores, de la plantilla del Ciudad de Logroño?

- No es el día para cargar. Hemos hecho la Copa del Rey que hemos hecho pero venimos de hacer una segunda vuelta magnífica. Y nos han ganado con muchísima claridad, pero no sería justo si empiezo ahora a decir que si mis jugadores tal o cual. No hemos jugado bien, han sido superiores pero creo que llegamos de otra manera. En el vestuario siempre me dicen en plan de cachondeo: 'el sábado otra final' y el siguiente sábado 'otra final'.

- Ahora están en puestos europeos y peleando por la segunda plaza.

- Sí, eso significa que hemos estado con la presión de ganar y ganar y ganar. Y creo que tenemos ya la cabeza como un bombo de intentar remontar y jugar mil finales. Los jugadores se ríen cuando les digo que el siguiente es el partido clave.

- ¿Cree que desde octavos se han visto partidos muy igualados?

- Salvo la final en la que el Barcelona ha sido muy superior, la Copa ha tenido partidos muy disputados, muy bonitos. Todos los equipos intentamos trabajar bien y hacerlo lo mejor posible.

- Y ahora a Francia...

- Cierro un ciclo con la pena de no haber ganado un título, pienso que el club se lo merecía, no yo, el club. Pero Logroño tiene futuro de sobra con Velasco que es mejor entrenador que yo. El futuro de Logroño es inmenso porque sé que van a seguir trabajando con las mismas ganas.

- ¿Cómo queda la plantilla tras el fin de semana?

- Pues Castro no pueda jugar más porque parece que tiene una rotura en el gemelo. Y Del Arco también se ha hecho daño en la rodilla en el tramo final, ahí no he estado bien.