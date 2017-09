«Al final de la primera vuelta podremos sacar conclusiones y marcar objetivos» Imanol Garciandia vuelta por los aires del Palacio. :: M. Herreros El vasco, que ha iniciado el año muy acertado, cree que el BM Logroño debe ir partido a partido Imanol Garciandia Lateral derecho del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Logroño Martes, 19 septiembre 2017, 16:26

Imanol Garciandia ha empezado la temporada con muy buenas sensaciones. Ya en los partidos amistosos demostró que continúa en franca evolución. Después de un encuentro discreto ante el Granollers, se lució como una de las mejores figuras del equipo franjivino contra el Atlético Valladolid. Ante los pucelanos, el sábado pasado, el lateral derecho vasco marcó siete tantos.

- Ha empezado muy fino la temporada. ¿Es consciente de la evolución?

- Me siento mejor que otros años. Del jugador que vino aquí hace tres años al de ahora, he cambiado mucho. Me siento muy bien ahora, y está temporada va mejorando. Sobre todo me doy cuenta en las pretemporadas.

- ¿Será una temporada en la que se va a sufrir?

- Visto el inicio de esta campaña, se puede decir que sí. Luego nunca se sabe cómo va a ir la temporada. Hay mucha igualdad en los equipos y fuera no hay ningún partido fácil. Y en casa habrá que sufrir unos cuantos partidos. Hay que ser optimista. Yo lo soy.

- Una pregunta obligada: ¿Objetivos para este año?

- En un equipo con tantos cambios siempre hay que aspirar arriba. Es lo que te hace mejorar. La primera vuelta habrá que ver qué pasa y sacar unas conclusiones después de jugar contra todos. Ahí nos podremos poner un objetivo real. Por ahora aspiramos a ganar cada partido sabiendo que puede pasar de todo.

- ¿Qué conclusiones saca de la victoria ante el Atlético Valladolid?

- Hay bastantes cosas que mejorar pero en general hablamos de intensidad. Cuando nos cerramos con fuerza en defensa conseguimos trabajar mucho mejor. Sobre todo en la segunda parte, que es cuando empezamos a defender mucho mejor el uno contra uno. También tuvimos bastante acierto en el lanzamiento.

- ¿Qué espera del partido en Cangas el próximo sábado?

- Llevamos unos años que hemos ganado bien allí, pero muchos equipos sufren. Por ejemplo, el Ademar lo pasó mal en la primera jornada, ganó sufriendo. Es un campo difícil, pequeño y son muy peleones. Si los tiradores como Potic tienen el día da igual cómo defiendas que las mete. Será un partido complicado.

- Es aficionado a la pelota. ¿Aprovechará estos días para ir al Adarraga?

- Hoy (por ayer) voy y espero poder engañar a alguno de los compañeros del equipo para que me acompañen.

- ¿Qué pareja cree que puede ganar la feria?

- Irribarria y Urrutikoetxea tiene muy buena pinta. Habrá que ver las pelotas, pero mis favoritos son ellos.