«Al final me equivoco porque no puedo dar la responsabilidad a un chaval» Jota González gesticula en un partido anterior del Ciudad de Logroño. :: Díaz Uriel Jota González se autoinculpó del empate en León aunque recordó que si Cadarso marcaba en la última acción «hubiese sido el héroe» Jota González Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Domingo, 20 mayo 2018, 00:32

Jota González parecía derrotado después del empate sumado en León. El técnico reconocía que la segunda plaza se aleja bastante con este resultado en León

- ¿Un empate que sabe a derrota?

- El resultado no nos da la opción de que en la última jornada dependamos de nosotros. Tendríamos que ganar y que Ademar y Granollers pierdan, algo que es muy complicado aunque nunca se sabe. Me quedo con la pena de que hemos tenido la victoria y al final nos han parado ese último lanzamiento de Edu (Cadarso). Encima, el rebote les ha ido a las manos y nos han metido gol de contraataque.

- ¿Hubo precipitación en el lanzamiento de Edu Cadarso? Los árbitros no habían levantado el pasivo.

- Al final me equivoco. Al final del partido no le podemos meter la responsabilidad a un chaval como Edu. Debería habérsela metido a Lazar (Kukic) u a otro. También es cierto que finta, que se queda delante del portero. Si la mete lo estaríamos viendo de distinta manera.

- También es cierto que con Edu el equipo mejoró muchísimo en la segunda parte.

- El equipo cambia por todo. Creo que la defensa ha funcionado a un grandísimo nivel, pero hemos vuelto a estar bastante atascados en ataque, que es nuestro fuerte. Al final, no hemos sido capaces de ganar el encuentro. Está claro que empatar en León es mucho pero no nos vale para lo que queríamos.

- ¿Qué opinión tiene de la expulsión de Krupa?

- Todo el mundo lo ha visto muy claro. Lo tengo claro y no es roja porque el portero no tiene ninguna intención de darle. Simplemente él va a cubrir el espacio de la portería y el extremo choca con él. No es roja ni es nada.

- ¿Ese tipo de acciones lastran a un equipo?

- Sí, estaba parando muy bien. Además, te quedas dos minutos sin un jugador... hay muchas cosas. Pero eso no tiene arreglo, igual que la última jugada. Porque si Edu marca ese gol estaríamos celebrando una cosa importantísima.

- ¿Cómo está Edu?

- Bastante mal, lógicamente. Pero si mete ese gol hubiese sido el héroe del partido.