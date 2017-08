Fabio Chiuffa viaja a Brasil a solucionar asuntos burocráticos Ángel Montoro, que regresó al trabajo, calienta el brazo. :: J. Marín MARTÍN SCHMITT Logroño Miércoles, 16 agosto 2017, 10:25

Después de cuajar un gran debut contra erl Atlético Valladolid, con siete goles en su casillero personal, Fabio Chiuffa no se entrenará esta semana con el conjunto franjivino. No se trata de una lesión del extremo derecho ni mucho menos. El zurdo ha tenido que viajar a Brasil a solucionar cuestiones burocráticas. Estos papeleos le tendrán ocupado en el país sudamericano los próximos días, por lo que es más que probable que no pueda disputar el próximo amistoso ante el Anaitasuna, en Pamplona, el próximo viernes.

Quien sí jugará es Ángel Montoro, que ayer regresó a los entrenamientos después de sufrir una severa gastroenteritis que le apartó del equipo el viernes pasado cuando el Ciudad de Logroño venció al Atlético Valladolid por 33-23. El lateral derecho toledano trabajo a la par de sus compañeros y podrá jugar el segundo encuentro amistoso de los franjivino.

Y fue precisamente Montoro, en una acción totalmente involuntaria en un entrenamiento, quien lesionó a Kule Kusan, que estará de baja las próximas semanas. Ayer, el pivote croata comenzó a realizar algunos trabajos de recuperación. Una sesión que comenzó en el gimnasio del Palacio de los Deportes con la elíptica. Luego Kusan saltó a la pista donde continuó trabajando al margen de sus compañeros a las órdenes del fisioterapeuta del equipo, Xenxo Díaz.