Dos equipos que se conocen mucho

Logroño. El Ciudad de Logroño continúa su preparación para la Copa del Rey que comenzará este viernes, en el Madrid Arena de la capital española. Los franjivino se entrenaron ayer por la mañana en el Palacio de los Deportes con una sesión de vídeo sobre su rival, el Helvetia Anaitasuna, y un posterior trabajo de pista. Una sesión que no pudo acabar Rubén Garabaya, afectado por una contractura en la pierna izquierda que le mantiene como duda para el encuentro que disputarán riojanos y navarros el viernes a las 12.30 horas.

En un torneo como la Copa del Rey, el Ciudad de Logroño se centrará únicamente en su primer rival, el Anaitasuna. «Hay otros equipos -en alusión al Barcelona- que preparan el partido de la final porque van a llegar. Nuestra dificultad es que si pasas el primer partido no tienes preparado el siguiente encuentro. Hay que ir paso a paso y si preparas más allá del primer encuentro y no pasas, no te vale de nada. No habrá más vídeos que los del Anaitasuna», explicó Jota González ayer.

El Helvetia Anaitasuna y el Ciudad de Logroño se han visto las caras en las últimas dos ediciones de la Copa del Rey. Hace dos años, los navarros eliminaron a los franjivino en las semifinales disputadas en Pamplona; el año pasado, fueron los de Jota González los que pasaron a la final en la edición celebrada en León. Esta temporada, logroñeses y pamplonicas se han visto la cara en dos ocasiones, con sendos triunfos franjivino. Pero todo esto, en una competición de KO de poco sirve. «Cada partido es diferente. Te sirven para tener una referencia de lo que pueden hacer; ellos también la tienen de nosotros. Pero también depende mucho de lo cómo esté cada jugador, del estado del equipo. Cada partido es un mundo», indicó el preparador técnico franjivino. «Somos equipos de un nivel parecido y veremos qué pasa», añadió.

Garabaya no pudo acabar el entrenamiento matinal a causa de una contractura en la pierna izquierda

Un juego rápido

El Anaitasuna ocupa actualmente la quinta plaza de la Liga por detrás del Ciudad de Logroño, a tres puntos de los riojanos. Hace unos días, el club navarro informaba a su técnico, Juanto Apezetxea, que no seguirá en el banquillo verdiblanco la próxima temporada. Una noticia que trascendió cuando el equipo navarro está firmando una gran temporada, sumando un récord histórico de puntos e inmerso en la lucha por alcanzar una de las plazas que dan acceso a la competición europea el próximo año, además de disputar la Final a 8 de la Copa del Rey.

Se trata de un equipo que juega un sistema de balonmano que le ha caracterizado a lo largo de los años. Un bloque que es sumamente veloz, sacando rápido de centro después de encajar y corriendo al contraataque cuando puede.

También cuenta el Helvetia Anaitasuna con jugadores como Mikel Aguirrezabalaga o el lateral brasileño Raúl Nantes que hacen mucho daño desde el exterior, pero también causan problemas a sus adversarios con el juego con el pivote. «Suelen jugar largo y coordinado, con muchas circulaciones de los extremos y en la que es fundamental una defensa de paciencia», indicó el entrenador franjivino.