«Este equipo tiene mucho potencial si está centrado» El entrenador del Sporting destacó la gran tarea defensiva del bloque riojano Luismi Ascorbe Técnico del Sporting M. SCHMITT LOGROÑO. Sábado, 2 junio 2018, 00:19

La alegría de Luismi Ascorbe era evidente al acabar el encuentro con goleada, aunque el técnico del bloque riojano y las jugadoras celebraron la victoria con prudencia.

- Paso de gigante del Sporting.

- Era importante ganar el primer partido, pero vencer con una diferencia de once goles es más de lo que esperábamos. Este equipo tiene potencial si está centrado.

- ¿Dónde se resume la victoria ante el Cleba?

- En la defensa y el repliegue. Sabíamos que el Cleba era un equipo muy rápido y nos hemos cerrado muy bien. También hemos sido capaces de rotar. Hay que darle un diez al equipo porque no es nada fácil ganar con esta diferencia y estar en una posición como ésta.

- Habrá que calmar la ansiedad de cara a los próximos dos encuentros, ¿no?

- Sí, de hecho no hemos celebrado nada. Ya lo hemos vivido en otras ocasiones. Esto no es como empieza sino como acaba. Es muy importante empezar así porque te da mucha moral, pero mañana (por hoy) hay otro partido importante y habrá que afrontarlo con todas las fuerzas que tengamos. La diferencia de once goles es importante.