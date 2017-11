«Hay que empezar a sacar puntos cuanto antes» Juan Castro, ayer en el entrenamiento. :: Jonathan Herreros Juan Castro Central del Ciudad de Logroño El central leonés, que jugó dos años en el equipo navarro, cree que el bloque franjivino saldrá de su desesperante situación MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Miércoles, 8 noviembre 2017, 00:41

Juan Castro regresa mañana a la que fue su casa. Un Anaitasuna que es favorito pero al que, según él, se le puede ganar.

- ¿Qué Anaitasuna espera encontrar?

- Al segundo clasificado de la Liga Asobal y que no ha perdido ningún partido, al margen de nombres.

LA FRASE «Nadie puede decir que estemos perdiendo porque nos llevemos mal entre nosotros»

- ¿Cuál es el secreto de este Anaitasuna?

- No es un secreto de esta temporada. Es algo que vienen haciendo durante mucho tiempo. Han ido trabajando paso a paso, sin intentar dar grandes saltos de golpe y mantener el bloque cada año. Con eso han logrado conseguir un bloque muy bien hecho y con mucho poso.

- ¿Con qué jugadores coincidió?

- Con la mayoría. Con Mikel Aguirrezabalaga y Nantes jugué en León. En Anaita jugué con los dos extremos izquierdos, con los extremos derechos, con los dos pivotes, con Cristian Martínez... Con los únicos que no he coincidido es con los centrales (Mota y Balenciaga), Ceretta y Oswaldo. Siempre he dicho que Anaita es mi casa.

- ¿Por dónde pasan los males del BM Logroño?

- Si lo supiésemos ya lo habríamos remediado. Somos un equipo que ha cambiado muchos jugadores. Eso cuesta entrar más en la competición. Pero también una tónica habitual de nuestros partidos es empezar casi todos perdiendo y luego tener que jugar a contrarreloj. Cuando pasa eso juegas con más presión, con el culo apretado, hablando mal. No te encuentras suelto, hay miedo y creo que ese es el problema que tenemos, además de recibir muchos goles.

- ¿El medirse a uno de los líderes puede restar un poco de presión?

- Es verdad que cuando juegas contra los mejores equipos, y el Anaitasuna es uno de los mejores, vas sin presión. Pero es que nosotros tenemos otra presión, que es tener que empezar a sumar puntos cuanto antes. Vamos allí y es verdad que a día de hoy, y siendo realistas, lo normal es que perdamos. Pero algún día pincharán y ojalá sea contra nosotros.

- ¿Esta situación puede sacarse adelante?

- Desde luego. Personalmente he vivido situaciones muy parecidas a esta. Sin ir más lejos, el año pasado, en Francia. Al final no la sacamos adelante por cuestiones extradeportivas, pero claro que saldremos. Esto es cosa de encajar dos o tres victorias seguidas e ir para arriba con confianza. Veremos a ver qué pasa a partir de la próxima semana, que cambiaremos a la Copa EHF. Eso te hace cambiar de chip, entrar en una dinámica de más competición. Creo que eso no puede venir bien. Hay que empezar a sacar puntos cuanto antes.

- ¿El vestuario está unido?

- Desde luego. Aquí nadie puede decir que estemos perdiendo porque nos llevemos mal entre nosotros. Le aseguro que es de los vestuarios a los que más rápido me he adaptado y en los que mejor relación tengo con los integrantes de la plantilla. Por ahí no están los problemas, desde luego.