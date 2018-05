Las emociones a flor de piel Los jugadores franjivino celebran con el público su gran temporada. :: Díaz Uriel Garabaya, Jota y Ángel se despidieron con mucho sentimiento de la afición riojana, que volvió a estar a la altura de la ocasiónJugadores y técnicos se unieron con los hinchas al acabar el encuentro MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Domingo, 27 mayo 2018, 00:50

Ayer no hubo rueda de prensa posterior al partido. No tenía sentido. La fiesta estaba en la pista, los jugadores celebraron la temporada con la afición. Metido en medio de la muchedumbre, Ángel Fernández explicó que su sentimiento es de «gratitud». «Han sido cinco años muy bonitos y quiero dar gracias a la afición, a mi familia, a mi novia, a mis amigos, que siempre han estado a las malas, porque a las buenas es fácil», señaló.

Jota González, que se despidió tras once gloriosos años del banquillo franjivino. «Hoy siento agradecimiento. No me esperaba este recibimiento por parte del público, ha sido un homenaje impresionante con la pancarta. Me he sentido muy querido y arropado y eso es lo más importante cuando uno se va», explicó el técnico que se marcha a París. «Creo que se ha valorado el trabajo, que te dejas el alma. Me voy con la conciencia tranquila de haber intentado hacer lo máximo, con aciertos y desaciertos», añadió.

Para Rubén Garabaya, el más homenajeado, fue una tarde redonda, que comenzó por el pasillo de su familia para saltar a la pista. «Ha sido una tarde redonda, perfecta, rodeado por la gente que me quiere, con el triunfo del equipo, hemos jugado bien, ha habido un grandísimo ambiente con numerosísimas muestras de cariño. Estoy abrumado», contó el pivote, que destacó que su último partido fue «muy decente». «Estoy muy contento. Creo que me retiro en buen estado de forma y me enorgullezco de ello. He terminado a un buen nivel, aportando al equipo y muy feliz», añadió.

A pocos metros de allí, Jakub Krupa estaba muy emocionado. El portero checo recordó su gran temporada. «Ha sido una temporada increíble. He disfrutado como jamás he hecho en mi vida profesional. Ha sido la mejor temporada de mi carrera y agradezco a mis compañeros, técnicos y amigos como Ruben, José, Jana y la pequeña Jana».

Ángel Montoro, que se despide tras dos campañas, también tenía palabras de agradecimiento para con la afición franjivina. «Poco se les puede agradecer. Todas las fotos, camisetas, muñequeras que se les da es poco para todo lo que han hecho. Me he sentido como en casa», dijo.

Juan Castro parecía más melancólico. El no poder jugar por una lesión se unió a la pena por marcharse de Logroño. «Deseo al Logroño la mayor suerte del mundo, pero aquí vendré a ganar», bromeó el leonés. Fabio Chiuffa dejó un mensaje similar: «Ha sido un placer tener una afición como la riojana La llevaré siempre en el corazón».