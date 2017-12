LIGA ASOBAL Eduardo Cadarso, a la selección Eduardo Cadarso lanza a portería desde el extremo. :: fernando díaz El riojano jugará el Cuatro Naciones con el equipo Júnior, en Lieja, contra Polonia, Bélgica y Lituania ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Lunes, 11 diciembre 2017, 22:49

Buenas noticias para el balonmano riojano. Ayer se conoció la noticia de que Eduardo Cadarso, jugador del Ciudad de Logroño y del Calasancio, ha sido convocado por Isidoro Martínez para participar del 26 al 30 de diciembre en el torneo Cuatro Naciones que se juega en Bélgica. En la ciudad de Lieja se enfrentarán las selecciones Júnior de Bélgica, Lituania y Polonia, además de España.

«Inesperada, no me lo esperaba. Es un plus para lo que queda de temporada. Me hace mucha ilusión», reconocía ayer Cadarso después de terminar el entrenamiento vespertino con el Ciudad de Logroño.

«Ahora -continúa- hay que seguir trabajando, aunque no tenga muchos minutos. Esta noticia que estoy haciendo las cosas bien y es una recompensa al trabajo».

Es la primera vez que el jugador formado en la cantera de Escolapios es convocado por la selección.

Cadarso está entrando en todas las convocatorias del Ciudad de Logroño aunque está disfrutando de pocos minutos de juego. Es lógico. Sin embargo, dentro de la plantilla franjivino es uno más y el resto de jugadores así lo perciben. Por eso, Cadarso se acordó ayer de ellos y del técnico Jota González, que apostó por el riojano hace tres años: «Me acuerdo de toda la gente que me ha apoyado. El año pasado fue muy duro por la lesión y ahora me acuerdo de aquello. Y también a Jota que me está ayudando mucho, a todos mis compañeros y a la gente del Calasancio».

Ernesto López, en Granada

No es esta la única buena noticia que llega de la cantera del balonmano riojano. Ayer, el jugador del Calasancio Ernesto López fue incluido en una primera lista con 34 de los 60 jóvenes jugadores de 2000 y 2001 participantes, entre el 8 y el 15 de febrero, en una actividad formativa organizada por la Española en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, en Granada.

Ya el pasado verano Ernesto formó parte de la selección española Promesas que participó en el Festival Olímpico de la Juventud Europea que se celebró en Györ (Hungría).

Los ejemplos de Cadarso y López ejemplifican el trabajo que se viene realizando desde hace años en el balonmano riojano y que ha tenido más visibilidad con la irrupción del Ciudad de Logroño.