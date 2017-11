«Cuando todos dicen que hay un equipazo, el que falla es el entrenador» Jota González protesta a uno de los árbitros, que le saca tarjeta amarilla. :: Fernando Díaz Jota González Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Sábado, 11 noviembre 2017, 23:46

Irritado, intentando parecer tranquilo y cargándose la mochila de la derrota, aunque muchas de sus palabras sonaron irónicas, Jota González se autoinculpó del nuevo traspié franjivino.

- ¿Qué análisis hace?

- El mismo que si hubiese ganado. Está claro cuál es el problema: cuando toda la prensa, los jugadores y la afición dicen que tenemos un auténtico equipazo, está claro que lo que falla es el entrenador. No hay más análisis del partido. El entrenador es el responsable, el que lo hace mal y el que no sabe sacarle rendimiento a un gran equipo.

- ¿La prensa deportiva?

- Sí, vosotros mismos habéis dicho que teníamos un gran equipo y que estábamos por debajo de nuestras posibilidades. Lo habéis dicho todos. Dijeron a principio de temporada que íbamos a quedar segundos. No lo digo en plan mal, todo lo contrario. Debemos ser consecuentes con nuestra realidad.

- Con respecto al partido, ¿qué ha fallado?

- El entrenador, nadie más.

- ¿Por qué ha fallado?

- No lo sé; si lo supiera... Será que estos años he tenido suerte y ahora en estos momentos no saco rendimiento a lo que tenemos. Creo que debo intentar dar la solución conmigo mismo e intentar mejorar esto.

- Ya que afirma que el fallo es del entrenador, ¿quiere seguir adelante con el proyecto?

- Tengo un compromiso muy claro con la directiva y eso lo mantendré hasta que ellos quieran. Está claro que tendré que espabilar y mejorar. Cuando diriges un equipo que es muy bueno tendrás que mejorar para dirigirle.

- Hoy los extremos han fallado más de una docena de tiros. Y el entrenador no está allí para lanzar.

- Será que tendré que enseñarles mejor cómo se lanza. Al final no hay mucha más explicación. El entrenador es el que se equivoca, el que no les dice bien cómo hay que defender, atacar o lanzar. E insisto, esto es algo que hubiese dicho si hubiésemos ganado. Porque era algo que venía pensando toda la semana.