«Después de todo lo que hemos sufrido, una victoria nos hubiera dejado muy bien» Jota González y Miguel Ángel Velasco, en Benidorm. / FERNANDO ÁLVAREZ Jota González Técnico del Ciudad de Logroño E.M. Miércoles, 20 diciembre 2017, 23:55

benidorm. El entrenador del Ciudad de Logroño, Jota González, no estaba tranquilo después de la derrota ante Benidorm. Su equipo finaliza la primera vuelta con 15 puntos. Es momento de parar por vacaciones y regresar al trabajo para continuar la competición el año que viene. Un dato: históricamente, los equipos de Jota siempre han firmado mejores segundas vueltas que primeras

- Había que ganar y el equipo se ha partido la cara para lograr los dos puntos pero no lo ha conseguido. ¿Cómo ha visto el partido ante Benidorm?

- Es un palo. Es un partido en el que hemos empezado muy flojos, no nos metíamos. Tenemos un contraataque para ponernos a dos y el balón nos bota mal... Es de esos días en los que se cruza todo y no sale nada.

- Demasiados regalos ante un rival muy necesitado de puntos...

- Hemos fallado contraataq ues claros, situaciones fáciles y hemos estado atascados en ataque. La defensa ha tenido sus errores pero el problema ha venido en el ataque.

- Se corta una trayectoria de once puntos de los doce posibles. ¿Cómo afecta esto a la moral del equipo?

- Es muy duro porque podíamos haber terminado con otras sensaciones y con una victoria que hubiera sido muy importante en la clasificación. Pero no ha podido ser y nos volvemos con una derrota.

- A pesar de todos los regalos que se han realizado en la primera mitad, al final el equipo ha tenido oportunidad de llevarse la victoria...

- Sí, luego nos hemos enganchado al partido. A pesar de estar cinco abajo hemos ido limando el resultado. Pero nos ha faltado la alegría de otros días: tenemos la portería vacía y no nos atrevemos a tirar. Ahí se ven cosas que otras veces no hacemos. No hemos tenido el descaro de otras ocasiones.

- Y al final una derrota que corta una gran racha...

- Es una pena porque tengo la sensación de que después de todo lo que hemos sufrido, una victoria nos hubiera dejado en una situación muy buena. En ese sentido, da pena. Y más con los resultados que se han dado

- Ahora toca resetear las cabezas en vacaciones y a por la segunda vuelta...

- Haremos algo estos días y el sábado, vacaciones. Volveremos en enero a trabajar para hacerlo lo mejor posible en la segunda vuelta.