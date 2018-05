Día de despedidas y permiso para soñar

Logroño. Día de despedidas. Y con licencia para soñar. Hoy jugará su último encuentro como jugador profesional Rubén Garabaya después de 22 años de una carrera espectacular en la que ha ganado prácticamente todo. A partir de la temporada que viene veremos su camiseta por los aires del Palacio, pero hoy es su turno de decir adiós en la pista. También dirigirá su último encuentro el técnico de los últimos 11 años. Jota González se despide de la afición franjivina para poner rumbo a París. También jugará su último encuentro con el Ciudad de Logroño Ángel Fernández, goleador histórico del cuadro franjivino, que pone rumbo a Polonia. Asimismo, junto a él dirán adiós Ángel Montoro, Juan Castro, Pablo Paredes, Fabio Chiuffa y Jakub Krupa.

Pero a esta jornada emotiva se le puede añadir algo grande. Porque el Logroño tiene licencia para soñar con la Champions esta tarde. Las probabilidades son pocas pero existen. Para ello, debe ganar a un buen Benidorm y esperar que el Atlético Valladolid por lo menos empate con el Ademar y el Granollers caiga en su casa ante el Guadalajara. Lo único que debe tener entre ceja y ceja el Ciudad de Logroño es la victoria. Lo demás vendrá o no, pero no está en sus manos.

Jota González, que dirá adiós a once años impresionantes como entrenador del Ciudad de Logroño, no parece afectado por las circunstancias. Sin embargo, el técnico reconoció que la pasada ha sido una semana especial. «Estas cosas siempre se notan. Ocurre todos los años y es así en todos los clubes. Lo que pasa es que cuando hay una retirada siempre digo que es distinto a cuando alguien cambia de equipo», opinó el míster. «Y es la retirada de Rubén (Garabaya), que ha marcado una época. ¿Que esas cosas influyen? Me imagino que sí, pero esto es así. Y cuando empiece el partido la gente intentará hacerlo lo mejor posible. Creo que es un tema de responsabilidad personal», añadió.

El Ciudad de Logroño necesita que el Ademar y el Granollers pierdan sus respectivos encuentros

De todas formas, Jota González insiste en que el deporte no tiene memoria y que el aficionado se queda siempre con la última imagen del equipo. Un Ciudad de Logroño que lleva una segunda vuelta prácticamente inmaculada, en la que ha ganado todos sus encuentros salvo la derrota ante el Barcelona y los empates cedidos contra el Bidasoa y el Ademar, en la jornada pasada.

El Benidorm, que viene de caer en el último segundo contra el Granollers, campa con tranquilidad en la zona media de la clasificación. «Es un equipo que ha cambiado mucho del año pasado a éste. Ha hecho fichajes de muchísimo peso y tiene mucha potencia de lanzamiento exterior (Carlos Grau y Jorge Luis Paván) y potencia en las situaciones de uno contra uno -donde destaca Pablo Simonet-», acotó el preparador técnico. «Son sus dos mayores valores junto a una defensa que va destruyendo continuamente el juego y nunca te dejan jugar con comodidad», agregó.

La clave, una vez más, será el nivel defensivo que alcance el bloque riojano. «En los últimos partidos estamos un poco atascados en ataque y ha sido la defensa la que nos ha mantenido. Si eso funciona, siempre tienes opciones».

El conjunto de Zupo Equisoain, ya sin objetivos clasificatorios, afronta el partido con la máxima seriedad ya que también dirán adiós jugadores que han vestido su camiseta durante las últimas temporadas como Emilio Esteban, Eloy González, Guillermo Corzo, Esteban Salinas y Darius Makaria. «Saldremos a tratar de hacer un buen partido y sacar algo positivo. Será complicado porque Logroño todavía tiene opciones y saldrá a tope», explicó el técnico del equipo alicantino.