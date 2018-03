La derrota del Logroño deja sin palabras a Jota González Jota González da instrucciones, ayer en Barcelona. :: sergio ros/opta Visiblemente enfadado con su plantilla, el técnico opta por el silencio para «no crear polémicas» MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Jueves, 15 marzo 2018, 00:32

Visiblemente molesto por la derrota y por la manera en que se produjo, Jota González declinó hacer declaraciones al acabar el encuentro. «Prefiero no hablar porque es evidente lo que se ha visto y hay poco que analizar. Sobre todo en este momento en que estamos quintos y no quiero crear polémicas, por lo que prefiero no opinar sobre el partido», se disculpó el entrenador del Ciudad de Logroño, que no ocultó su malestar.

Sorprendentes declaraciones de un Jota González que no quiere entrar en conflictos con una plantilla que ha cuajado una buena segunda vuelta y al que no le gustó nada lo visto en la pista del Barcelona. Quizás se refería el técnico vallisoletano a lo mostrado por el equipo en la segunda parte, en la que marcó sólo doce goles y cuando pasó muchos minutos casi sin convertir.

EQUIPO J G E P GF GC PT 1 Barcelona 21 20 1 0 699 476 41 2. Ademar León 20 13 1 6 558 522 27 3. Guadalajara 20 11 4 5 562 550 26 4. Granollers 20 12 1 7 580 574 25 5. Logroño 21 11 2 8 618 580 24 6. Anaitasuna 20 11 2 7 538 537 24 7. Huesca 20 10 3 7 526 508 23 8. Cuenca 20 10 3 7 533 519 23 9. Benidorm 20 8 3 9 509 539 19 10 Valladolid 20 8 1 11 540 540 17 11 Bidasoa Irún 20 7 2 11 547 557 16 12 Teucro 20 6 4 10 535 574 16 13 Puente Genil 20 6 1 13 515 557 13 14 Zamora 20 5 2 13 501 560 12 15 P. Sagunto 20 4 2 14 496 571 10 16 Cangas 20 2 2 16 498 591 6

O lo mal que ejecutó el ataque siete contra seis (que obliga a jugar sin portero) en esos segundos treinta minutos, en los que sufrió infinidad de pérdidas y cuando bajó su intensidad. Y es que atacar sin portero obliga al equipo a estar concentrado, y en los primeros cinco minutos los franjivino encajaron cuatro goles sin guardameta, que no tuvo cambios y no podía llegar a su área.

De todas formas, Jota González tiene diez días por delante para recomponer las cosas, visualizar una y otra vez los errores cometidos en el Palau Blaugrana y mejorar las prestaciones del equipo de cara al choque contra el Zamora.

LIGA ASOBAL - JORNADA 21Barcelona Lassa - Logroño La Rioja 37-27

El viernes

Granollers - Fertiberia Puerto Sagunto 20.30 h.

El sábado

Condes de Albarei Teucro - Bada Huesca 17.00 h.

Quabit Guadalajara - Ademar León 17.00 h.

Bidasoa Irún - Recoletas At. Valladolid 17.00 h.

Ciudad Encantada - Frigoríficos Morrazo 18.30 h.

Helvetia Anaitasuna - Ángel Ximénez Avia 19.30 h.

MMT Seguros Zamora - BM Benidorm 19.30 h.