LIGA ASOBAL «Debemos intentar luchar por los puestos de arriba y aspirar a todo siempre» Juan Castro, ayer, durante el entrenamiento con el Ciudad de Logroño. :: Miguel Herreros Juan Castro | Central del CB Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Logroño Jueves, 3 agosto 2017, 08:54

Juan Castro regresa a la Liga Asobal después de una temporada en el Créteil francés. Una campaña, la primera fuera de España, en la que no jugó lo que esperaba en un balonmano muy distinto pero del que aprendió mucho. El leonés, que cumplirá 27 años en octubre, afirma que su incorporación al Ciudad de Logroño es positiva, incluso el aprendizaje de una táctica especialidad de la casa.

- ¿Cómo ha sido este inicio de pretemporada? Mucha carga física, ¿no?

- Esta todo dentro de lo esperado. Es duro, porque siempre es así, pero estoy muy contento.

- Todos los jugadores que se incorporan por primera vez al CB Ciudad de Logroño deben interiorizar la táctica de los equipos de Jota González. Siendo uno de los centrales del conjunto franjivino, ¿cómo lleva ese aprendizaje, esa nueva metodología?

- Quizá es más trabajo que en otros equipos. Pero al final creo que no es algo tan diferente a lo que había hecho con otros entrenadores, quitando detalles que sí hay que tenerlos en cuenta. Pero estoy bastante contento con todo en todos los sentidos.

- ¿Cómo ha sido su incorporación en este equipo y su relación con los compañeros?

- Muy bien. Al final, los que somos nuevos en el equipo nos hemos adaptado bastante bien. También es verdad que en mi caso yo ya había coincidido en otros equipos con Ángel Montoro o con Juan del Arco. Y tanto Juan del Arco como Fabio Chiuffa ya habían jugado en España, al igual que yo, y conocen el entorno. Y los dos extranjeros (el croata Tomislav Kusan y el checo Jakub Kupra) creo que se están adaptando bastante bien.

- ¿Qué le enseñó el año que estuvo en Francia? El exfranjivino Luisfe Jiménez afirmaba que se trataba de un balonmano mucho más físico...

- En mi caso el balonmano francés me enseñó algo más a modo personal que a modo deportivo, pero es exactamente así: un deporte en el que le dan importancia a cosas que aquí no (como el físico) y allí hay aspectos que pasan por alto que en España no. Es un balonmano duro al que cuesta adaptarse. A grandes rasgos, es bastante más físico que en España.

- Hablaba usted que esa experiencia le marcó más a nivel personal. ¿En qué sentido?

- Pues fue mi primera experiencia fuera de casa, que es algo que hay que valorar. Aprender a vivir en otro país con otra cultura, manejarte con gente de otra cultura te aporta muchas cosas a nivel personal y que son muy válidas, tanto dentro del deporte como fuera.

- Preguntar por objetivos a esta altura de la pretemporada es un tanto osado. Pero, a grandes rasgos, ¿qué espera del Ciudad de Logroño esta temporada?

- A pesar de haber perdido al patrocinador principal y que a priori iba se iba a perder el nivel que venía manteniendo estos años, creo que tenemos un equipo bastante competitivo. También es cierto que la Asobal, a día de hoy, está bastante más igualada que otros años. Entonces, afirmar que vamos a luchar por algo depende de mucho: de cómo empieces, de la suerte que tengas con las lesiones -que eso influye mucho más porque las plantillas son más cortas que nunca-. Debemos intentar seguir luchando por los puestos de arriba. Hay que aspirar a todo siempre.