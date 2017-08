«Debemos estar lo más arriba posible porque este equipo es de Champions»

Desde que el pivote Ales Silva desembarcara de la mano de Jota González en el Ciudad de Logroño en el verano del 2009, muchos son los brasileños que han vestido la camiseta franjivina, como Thiagus Petrus, Arthur Patrianova, Haniel Langaro. Ahora es el paulista Fabio Chiuffa (Promissão, 10 de marzo de 1989) el que aterriza en La Rioja, quizá el brasileño más desenfadado de todos los que hayan vestido la camiseta del Ciudad de Logroño. Este extremo derecho con pasado en Guadalajara y el Kolding danés quiere llevar al equipo a puestos Champions.

- ¿Qué tal ha sido esta pretemporada?

- Un poco dura porque estamos entrenando mucho, con mucho físico, pero por lo demás, muy bien. Los chavales, el equipo, el ambiente... No tengo de qué quejarme.

- En el partido de presentación ante el Atlético Valladolid supo meterse a la afición en el bolsillo con seis goles en un cuarto de hora.

- Me alegro mucho. Tuve la suerte de hacer un buen partido y espero poder seguir haciéndolo. La temporada ni siquiera ha empezado y queda todo por delante.

- ¿Qué diferencias existen entre la liga danesa y la Asobal?

- La liga danesa es muy fuerte pero tenía ganas de regresar a España. Los dos años que estuve aquí lo hice bien. Además, por la cultura, la gente... es muy distinto.

- Le tocó vivir una situación complicada en el Kolding con falta de pagos. ¿Cómo lo llevó?

- Fue complicado. Tuvimos problemas económicos y no sé si eso nos afectó en lo deportivo. Tuvimos una mala temporada, con rachas negativas. Fue una experiencia muy dura.

- Coincidió con los exfranjivino Philip Stenmalm y Niko Mindegia. ¿Qué le dijeron de este club?

- Ellos me dieron mucha vida allí. Son muy majos. Me hablaron muy bien del equipo, que era un buen conjunto donde se podía crecer, que en la ciudad se vive muy bien.

- Se le vio en un partido de Champions y la gente empezó a especular con su fichaje. ¿Ya estaba materializado?

- No, no había nada. Vine a ver a Haniel Langaro y me quedé un fin de semana. Todos me preguntaban: 'Chiuffa, ¿qué haces aquí? ¿Has venido a fichar?', pero no había nada.

- ¿Qué techo puede tener este equipo?

- Estar lo más arriba posible porque este es un equipo de Champions. Desafortunadamente esta temporada estamos fuera pero el objetivo es volver a la plaza que en teoría nos pertenece.

- ¿Y qué puede aportar Chiuffa además de la alegría que rezuma?

- Yo soy así, soy un tío feliz, alegre, siempre estoy sonriendo. Yo necesito eso. Quiero aportar mi mejor balonmano, poder ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda e intentar cuajar una buena temporada.

- El equipo viaja ahora a Estrasburgo. A la vuelta llega el primer compromiso del año: la Supercopa de Asobal. ¿Cree que se puede rascar algo?

- Todos sabemos que el Barça es un equipazo que lleva muchos años sin perder un partido... Hasta que llegue alguien y le gane. Queremos estar a tope para ver si podemos dar la sorpresa.

- ¿Cómo ha sido la integración dentro del equipo?

- La verdad es que muy bien. Sólo conocía a Javi Muñoz. A los demás los conocía pero de jugar contra ellos. No he tenido ningún problema. Tampoco soy un tío complicado de integrarse a un equipo, peor me han recibido muy bien. A lo mejor me puedo quejar un poco de Ángel Fernández, que es un pesado (risas), pero los demás, muy bien.

- Es una de las piezas fundamentales de la selección brasileña. ¿Qué compromisos internacionales tiene este año?

- En octubre jugaremos un torneo de Cuatro Naciones en Brasil. Todavía no se sabe contra quién jugaremos. Luego, más adelante, tendremos los Juegos Sudamericanos.