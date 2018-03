ASOBAL Una cuestión de dinámicas Kule Kusan busca penetrar la línea de seis metros del Zamora. :: Díaz Uriel Tras un gran inicio de segunda vuelta, el Balonmano Logroño ha encadenado una racha de mal juego justo antes de los duelos directos MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Martes, 27 marzo 2018, 00:07

El Ciudad de Logroño comenzó la segunda vuelta de manera contundente: cuatro triunfos seguidos frente al Granollers, Atlético Valladolid, Cangas y Cuenca. Pero luego, a partir de ese encuentro ante el Ciudad Encantada, los de Jota González encadenaron tres partidos para el olvido. Porque los franjivino empataron con el Bidasoa en casa (30-30), perdieron por goleada en el Palau Blaugrana (37-27) y vencieron, el sábado pasado, ante el Zamora (37-29), pero ofreciendo muy malas sensaciones.

El entrenador del equipo riojano, Jota González, considera que este bache responde más a un tema individual de los jugadores que a algo colectivo. «Ahora no estamos al mismo nivel que cuando empezamos (la segunda vuelta), con esa soltura, intensidad o fuerza con que íbamos a jugar», indicó el míster. «También es cierto que los primeros partidos estaban todos los jugadores y luego hemos tenido mucha gente que no ha entrenado o que no han podido jugar, aunque eso tampoco es excusa», añadió.

El equipo franjivino se prepara esta semana para afrontar dos encuentros seguidos contra rivales directos, el primero el sábado, ante el tercer clasificado, el Guadalajara, y el miércoles 28, ante el Anaitasuna. «Estos partidos son los que te ponen o quitan definitivamente de la lucha por las plazas europeas», recordó el preparador. El Guadalajara llegó a estar a doce puntos del Ciudad de Logroño.

Ahora, la diferencia se ha reducido a solo uno, por lo que se estima un encuentro vital en tierras alcarreñas. «Al final, todo el mundo ha ido perdiendo sus partidos y hemos pasado por malas épocas. Lo que ocurre es que nadie ha tenido rachas como la nuestra, salvo el Anaitasuna, aunque en el sentido inverso al nuestro», indicó el entrenador franjivino. Ayer, el equipo regresó a los entrenamientos con la ausencia de Imanol Garciandia por la muerte de su abuela.