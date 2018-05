Cuatro franjivinos en los Juegos del Mediterráneo Ángel Fernández, Montoro e Imanol han sido llamados por Ribera, que tendrá a Velasco como ayudante ELOY MADORRÁN Miércoles, 23 mayo 2018, 23:42

logroño. El seleccionador nacional Jordi Ribera dio ayer a conocer la lista de convocados para un amistoso en Polonia el 13 de junio con motivo del centenario de la Federación de Balonmano de Polonia, y la disputa de los XVIII Juegos del Mediterráneo en Tarragona entre el 22 de junio y el 1 de julio. Serán cuatro los franjivino que representarán a España en esas dos citas. Por un lado, tres jugadores: Ángel Fernández, Imanol Garciandia y Ángel Montoro. Por otro lado, un técnico, Miguel Ángel Velasco, que será el ayudante de Ribera.

«Me llamó Jordi hace tres o cuatro semanas. Me dijo que su segundo, Toni García, no podía y me preguntó que si estaba interesado en ir. Lógicamente le dije que sí. Creo que estas oportunidades no hay que dejarlas escapar», explicaba ayer el técnico franjivino.

Ángel Fernández consiguió con los Hispanos la medalla de oro en el Europeo de Croacia (cinco de aquella selección repiten en los Juegos del Mediterráneo). «Para mí siempre es un orgullo estar en la selección. Yo ya he dicho muchas veces que yo voy a amistosos o a lo que haga falta», reconoce el extremo que el sábado juega su último partido con el Ciudad de Logroño.

La buena temporada de Imanol no ha pasado desapercibida para el seleccionador Jordi Ribera. El vasco está en momento dulce y se perderá parte de sus vacaciones por estar con la selección. «A todos nos gustan las vacaciones largas pero por un caso así, las reduciré por gusto», bromeaba ayer antes del entrenamiento del equipo. «Soy consciente -prosigue- del nivel con el que llegué a Logroño y ahora me noto que he evolucionado muchísimo. Que lleguen premios como este ayuda mucho a valorar lo que he mejorado».

La citación más llamativa ha sido la de Ángel Montoro. El zurdo no ha disfrutado de muchos minutos esta temporada. El propio jugador reconoce que ha sido una sorpresa: «Después de esta temporada no me lo esperaba. He hecho algún partido que ha estado bien, pero en esta temporada no me lo esperaba».

El toledano viaja con «ganas de aprovechar la oportunidad». Para Montoro se trata de un «estímulo». «Ahora hay que terminar lo mejor posible con el Ciudad de Logroño, ganando el sábado, y llegar lo mejor posible de forma a los Juegos del Mediterráneo», comentó el primera línea.

Además de los franjivinos, en la lista está Sergey Hernández, que la próxima campaña defenderá la portería de Logroño, y el ex pivote del Ciudad de Logroño Iñaki Peciña.

Los elegidos por Jordi Ribera son: los porteros Ignacio Biosca (Ademar) y Sergey Hernández (Anaitasuna); el central Marc Cañellas (Granollers); los laterales derechos Imanol Garciandia y Ángel Montoro (Balonmano Logroño); los laterales izquierdos Iosu Goñi (Pays D'Aix), Arnau García (Toulouse), Costoya (Ademar) y Daniel Dujshebaev (Celje); los extremos derechos Aleix Gómez (Barcelona) y Kauldi Odriozola (Bidasoa); los extremos izquierdos Ángel Fernández (Logroño) y Aitor Ariño (Barcelona); y los pivotes Iñaki Peciña (Pays D'Aix), Antonio Bazán (Anaitasuna) y Adriá Figueras (Granollers).