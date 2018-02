«Estoy contento porque ha habido mucho esfuerzo por parte de todos» El entrenador franjivino destacó que la clave fue que el equipo no perdió la calma en los momentos importantes Jota González Técnico del Ciudad de Logroño M. SCHMITT Miércoles, 14 febrero 2018, 23:55

Cada vez que Jota González regresa a Valladolid es un partido importante. Pero ayer lo fue más porque su equipo supo estar a la altura de las circunstancias.

- Ganar en Valladolid y de la manera en que lo logró es especial para usted, ¿no?

- Es una gran alegría. Es un sitio en el que en temporadas anteriores -y este año igual- nadie había ganado. Y hemos conseguido la victoria. Es un éxito total, tal y como se han dado las circunstancias del partido: veníamos con trece jugadores, al principio de la segunda parte Miguel (Sánchez) se lesionó -podría ser una rotura fibrilar-. Ha sido mucho esfuerzo por parte de todo el mundo. Por eso estoy tan contento de este triunfo.

- ¿Cuál cree que fue la clave del partido? ¿Esos últimos dos minutos de la primera parte?

- Eso ayudó mucho porque estás empatando y te vas al descanso con una ventaja de tres goles. Luego, no perder la calma en la segunda parte, cuando ellos se ponen a tres goles y tienen varias oportunidades de ponerse a dos. No nos pudimos marchar en el marcador por errores pero no perdimos la calma. Hay un penalti que para Gurutz y volvemos a irnos hacia arriba. Podríamos haber matado el partido un poco antes pero el equipo ha tenido temple. Y la clave ha estado en la defensa. Ha funcionado muy bien, les hemos llevado muchas veces al pasivo y no han podido jugar cómodos.

- Una defensa que tuvo que reinventar por las bajas con Kule Kusan, Del Arco y Migallón.

- Tenemos polivalencia. Hemos visto que se iban mucho en los uno contra uno y Kule Kusan los ha defendido muy bien. También reinventamos con Miguel (Sánchez) porque el cambio con Edu Cadarso era lejano desde el extremo. Y sin hacer cosas raras sacamos adelante el partido.

- Con algunos partidos sin jugar, ahora entre el segundo (Guadalajara, con 21 puntos) y el octavo (BM Logroño, con 19) hay dos puntos. Todo en un puño, ¿no? ¿Ya está en la pelea?

- Veremos qué ocurre en esta jornada, pero lo importante son los puntos, que son los que te siguen dando la posibilidad de estar cerca de esa pelea. Seguimos octavos pero se va apretando todo. Ha sido un trabajo muy coral, muy de equipo, cada uno aportando en un momento diferente.

- Tiene diez días para preparar el próximo partido, contra Cangas. Un encuentro importante.

- Sí, un partido muy importante. Debemos recuperar las bajas y nos vendrá muy bien.