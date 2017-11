«Es complicado remontar, pero siempre hay que tener esperanza» El técnico reconoció que los árbitros influyeron en el encuentro, algo que sabían «que iba a suceder»Jota González Entrenador del BM Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Domingo, 26 noviembre 2017, 00:22

Jota González volvió ayer al discurso de hace diez días, el de autoinculparse de la severa derrota sufrida ayer en Bielorrusia ante el SKA Minsk

- ¿Qué análisis hace de esta derrota?

- Creo que el análisis es sencillo. Es parecido a lo ocurrido en otros partidos que hemos perdido. Creo que al final el entrenador no ha sido capaz de explicar las cosas claras, cómo había que jugarlas o de acertar en los planteamientos o de lo que sea. Los jugadores, al final, lo intentan todo pero lógicamente para este partido el responsable de esta derrota es el entrenador.

- ¿Cree que los árbitros influyeron en algo?

- Bueno, creo que también han sido un factor decisivo, pero al final da igual. Nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar. Al final está claro que es algo que no tiene arreglo ni solución. Tenía muy claro lo que iba a pasar. Y al final es lo que ha terminando de suceder. Pero como son factores que por mucho que digas o que protestes no vale para nada, al final es una cosa que no tiene sentido hablar de ella.

- ¿Considera que ocho goles y en un marcador tan amplio se pueden remontar en el partido de vuelta?

- En esta vida nunca se sabe. Lógicamente considero que es muy complicado, pero sé también que los jugadores, como siempre, van a intentar dar lo máximo y vamos a ver si acertamos un poco más. Lógicamente es complicado pero creo que siempre hay que tener la esperanza y siempre hay que intentarlo. Uno nunca va a jugar un partido derrotado. Siempre hay que salir a ganar.

- Me imagino que a partir de este momento la prioridad máxima del Ciudad de Logroño es el Puerto Sagunto, ¿no?

- Sí, como siempre. La prioridad máxima siempre ha sido el siguiente partido y ahora mismo no hay que pensar más en el encuentro de Minsk y empezar a pensar en el choque contra el Puerto Sagunto. Está claro que ahora mismo ese partido es muy importante. Siempre los siguientes encuentros son los más importantes para un equipo porque los puntos luego no vuelven. Está claro que ahora mismo lo importante es el Puerto Sagunto y la Copa EHF es algo que debemos aparcar hasta el próximo fin de semana.