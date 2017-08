«Este año será más complicado pero a todos nos gustan los retos» Ángel Fernández posa para la foto en el Palacio de los Deportes. / Juan Marín El cántabro afronta esta campaña, su última como franjivino antes de viajar al Kielce polaco, con mucha ilusión y ambición Ángel Fernández Extremo izquierdo del CB Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Logroño Miércoles, 16 agosto 2017, 11:45

Ángel Fernández (Astillero, Cantabria, 16 de septiembre de 1988) es de los jugadores franjivino que más cariño despiertan en la afición. Su carisma, entrega y simpatía hacen de este extremo izquierdo uno de los jugadores franquicia del club en este año de vacas flacas, su último curso antes de enrolarse en el Kielce polaco.

- Quinto año con el equipo franjivino y con nuevos y distintos retos. ¿Cómo encara este desafío?

- Está claro que es un año diferente porque quizás el nivel del equipo no es el de antes en cuanto calidad y número de efectivos. Antes teníamos tres laterales derechos, tres izquierdos, tres pivotes, tres extremos derechos... Este año será más complicado que las campañas anteriores pero a todos nos gustan los retos. Debemos estar muy motivados.

«Tengo ganas de dejar el club donde lo cogí: en Champions y en un gran nivel»

- Será un año especial para usted al ser su último curso en Logroño. ¿Le afecta de alguna manera?

- Positivamente. Tengo muchas ganas de jugar, de despedirme bien de la afición, que es lo que se merece, y del club. Tengo muchas ganas de dejar al club donde yo lo cogí: en Champions y en un gran nivel. Espero dejarlo lo más alto que pueda para que los que vengan después puedan disfrutarlo lo máximo.

- Está hablando de Champions, que son palabras mayores. Es un objetivo muy atrevido.

- (Sonríe) Bueno, he dicho Champions muy rápidamente pero me da igual. Sé que es muy difícil, pero me gustan las cosas difíciles, y mi objetivo es volver a quedar segundo.

- ¿Con qué sensación se quedó después del primer encuentro amistoso contra el Atlético Valladolid?

- Creo que hicimos un muy buen partido, sobre todo a nivel defensivo y de portería. En ataque se vieron cosas bastante buenas. Es la línea a seguir y debemos continuar el trabajo. Hay muchas cosas que retocar pero me gusta el equipo.

- ¿Cómo se están integrando los nuevos efectivos? Le pregunto sobre todo por los extranjeros.

- La integración de un portero como Jakob Kupra es diferente, pero en cuanto mejore un poco físicamente creo que puede ser un guardameta válido para el equipo. Kule Kusan no defiende mal y en ataque está bien. Necesitan un tiempo, como todos hemos necesitado para adaptarnos. Y luego los españoles se han integrado perfectamente. Igual a Pablo (Paredes) le está costando un poco más pero tiene cualidades para encajar perfectamente.

Con España

- ¿Continuar en la selección es una de sus prioridades?

- Es uno de los objetivos de esta temporada. Quiero jugar bien dentro del equipo para ayudar lo máximo que pueda, quiero mejorar en el 5-1, quiero seguir jugando bien de extremo. Siempre que pueda, ir a la selección es siempre para mí un orgullo y un privilegio.

- ¿Qué le diría a la afición de cara a esta temporada?

- Que les necesitamos más que nunca. Hemos dicho esto muchas veces pero es en los momentos difíciles cuando más les necesitamos. Esta campaña es de las más difíciles de los últimos años, la liga está mucho más fuerte, somos pocos jugadores, estamos a expensas de Pablo (Cacheda)... Que la gente se anime que va a disfrutar. Lo que le podemos prometer es que nos dejaremos el alma en cada partido.

- ¿Echa de menos a Cacheda?

-(Risas) Le echo mucho de menos porque era muy importante para el equipo. Y también a Pedro (Rodríguez, jugador del Pica Szeged). Eran mis mejores amigos en Logroño.