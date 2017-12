LIGA ASOBAL El Ciudad de Logroño quiere dar el golpe de efecto Pablo Paredes encabeza un ataque durante el entrenamiento de ayer. :: Miguel Herreros Los riojanos no podrán contar con el lateral Juan del Arco, que continúa con sus molestias en la rodilla izquierda Los franjivino, que están en racha, reciben a uno de los mejores visitantes de la Liga, el Ademar MARTÍN SCHMITT Sábado, 9 diciembre 2017, 00:51

Logroño. El Ciudad de Logroño tiene hoy la gran oportunidad de dar el golpe sobre la mesa y engancharse al grupo que luchará a final de temporada por los puestos de Europa. Debe aprovechar el conjunto riojano su dinámica positiva (ha obtenido nueve de los últimos diez puntos en juego) y llega de Puente Genil, donde el pasado miércoles se dio un banquete de autoestima. Los riojanos, que cuajaron el peor inicio liguero de toda su historia en Asobal, tienen ante sí la ocasión de vencer a un equipo que se autoproclamó candidato a la segunda plaza antes de comenzar la temporada y que no ha tenido consistencia en su feudo, un Palacio leonés que hasta esta campaña era inexpugnable. Sin embargo, salvo la extraña derrota sufrida (32-23) por los de Rafa Guijosa en Pamplona, en la séptima jornada, todos los demás encuentros los ha ganado fuera de casa.

Ante esto, y el gran poder del equipo ademarista, deberá luchar el cuadro franjivino, que no podrá contar con Juan del Arco, que aunque está mucho mejor, todavía el cuerpo médico no quiere forzar al lateral izquierdo, que sufre molestias en su rodilla izquierda. El BM Logroño suma trece puntos, cuatro menos que el equipo de Guijosa, por lo que una victoria le dejaría a dos y en la pelea por los puestos europeos nuevamente. No obstante, la pugna de los de Jota González es por encontrar, lo más rápidamente, la permanencia de categoría.

LIGA ASOBAL JORNADA 14ª EQUIPO PT J G E P GF GC 1 Barcelona 25 13 12 1 0 424 287 2 Anaitasuna 19 13 9 1 3 356 336 3 Guadalajara 18 13 8 2 3 369 354 4 León 17 13 8 1 4 361 336 5 Granollers 17 13 8 1 4 376 374 6 C Encantada 16 13 7 2 4 349 332 7 Bada Huesca 14 13 6 2 5 343 330 8 Logroño 13 13 6 1 6 380 360 9 At Valladolid 13 13 6 1 6 350 355 10 Teucro 11 13 4 3 6 357 378 11 Benidorm 11 13 4 3 6 343 362 12 P Genil 8 13 4 0 9 339 361 13 Bidasoa Irún 8 13 4 0 9 345 368 14 P Sagunto 7 13 3 1 9 319 376 15 Cangas 6 13 2 2 9 33 7381 16 Zamora 5 13 2 1 10 319 377

El Abanca, que el pasado fin de semana certificó su pase a la siguiente fase de la Champions al conseguir un triunfo en la pista del Elverum, llega a La Rioja después de tropezar en su cancha ante el Benidorm de Zupo Equisoain. «Contra nosotros generalmente nos juegan muy agresivo, muy fuerte, con mucha raza, por lo que me espero un Ademar que va a poner todo en el campo para ganar», indicó Jota González.

El Ademar llega con la baja de Jaime Fernández, pero podrá alinear al serbio Pedrag Vejin

El equipo leonés mantiene el mismo bloque del año pasado, con una primera línea con mucho lanzamiento, con hombres como Alex Costoya, Juanjo Fernández, el argentino Fede Vieyra, el joven David Fernández y el serbio Predrag Vejin, bien conducidos por el internacional argentino Sebastián Simonet, muy hábil en el uno contra uno.

«Hay puestos que los han triplicado», advirtió el entrenador franjivino. «Se han convertido en un equipo muy potente con tres lateral derechos y tres pivotes (Gonzalo Carou, Diego Piñeiro y Zivan Pesic). Es una apuesta muy fuerte para jugar Champions y Liga y quizá lo que extraña de ellos es que en casa se han dejado puntos y como visitante lo han ganado casi todo», añadió.

El Ademar no abandona sus señas de identidad. Se trata de un equipo muy fuerte en defensa y muy rápidos al contraataque. «No se complican mucho la vida en defensa. Son muy agresivos y luego tienen una portería que les para muy bien y les da muchas opciones de contraataque con dos extremos muy rápidos como Juanín García y Mario López», comentó el preparador técnico.

La clave del encuentro, será, a juicio del entrenador franjivino, la defensa. «Es la que nos tiene que dar tranquilidad a lo largo del partido. A un equipo como el Ademar nos cuesta siempre defenderle

El Ciudad de Logroño y el Ademar se han medido once veces en el Palacio de los Deportes riojano, con un saldo muy equilibrado: cinco victorias para cada uno y un empate. La última vez que se han visto las caras en Logroño fue la temporada pasada, cuando el Ademar ganó con cierta comodidad por 25-29.

Por el lado del Ademar, la vuelta del lateral serbio Predrag Vejin, tras resolver los problemas con su visado que se han dilatado por espacio de más de un mes, es la principal novedad en la convocatoria del Abanca de cara al encuentro de esta tarde.

La presencia del jugador balcánico, que llegó el miércoles a la capital leonesa, dará una opción más en el lateral derecho, donde ya cuenta con el argentino Federico Vieyra y el campeón del mundo júnior David Fernández que ha ganado protagonismo en los últimos compromisos.

De esta manera, la única ausencia será la del extremo Jaime Fernández, lesionado ante el Fraikin Granollers y que ya no volverá hasta después del Europeo de Croacia, en febrero de 2018 cuando se reanude la competición liguera, con lo que su puesto volverá a ser cubierto por el también leonés Adrián Casqueiro.

