El Ciudad de Logroño hace oficial la marcha de Langaro al Dunkerque francés Tras unos días de espera para que los galos abonaran la claúsula de rescisión por el brasileño, el equipo franjivino ha anunciado la marcha del jugador LA RIOJA Lunes, 31 julio 2017, 16:33

Ya es oficial. Haniel Langaro deja el Ciudad de Logroño para recalar en el Dunkerque Handball Grand Littoral, según ha explicado en un escueto tuit en su cuenta oficial el propio club riojano y en el que deseaba "mucha suerte" en su nuevo destino al brasileño.

Lo que era un paso evidente se había enquistado ya que, después de una semana de entrenamientos, el jugador todavía no se había estrenado con el conjunto franjivino ni el conjunto galo había abonado la cláusula de rescisión de Langaro, al que le quedaba un año más de contrato con el conjunto dirigido por Jota González.

@haniellangaro deja el club para recalar en el Dunkerque Handball Grand Littoral (FRA)

Como explicaba Eloy Madorrán este lunes en Diario LA RIOJA, su caso era "difícil de explicar". "Primero fue su compatriota Fabio Chiuffa el que atendió a la prensa. Ajeno a todos estos líos, el zurdo contestó: "Hasta lo que yo sé, ha fichado con Dunkerque". El presidente Ángel Rituerto explicaba que "Langaro pertenece al Ciudad de Logroño". "Nosotros tenemos una carta compromiso de hace un par de días de que van a pagar la cláusula, pero simplemente tenemos el compromiso. Langaro es nuestro y no daremos su pase hasta que no hagan la transferencia correspondiente. Langaro estaba citado hoy, pero no ha venido. Esperaremos un par de días y si no viene, tomaremos cartas en el asunto", adelantaba el máximo dirigente franjivino.

Al final, todo hace indicar que la entidad gala ha pagado y, ahora sí, Langaro se desvincula definitivamente del Ciudad de Logroño.