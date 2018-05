«La calidad deportiva y humana de Miguel Velasco es insuperable» Oregui, Azcona, Rituerto, Viguera y González con Jota. :: J. m. El técnico pucelano lamentó no haber podido ganar un título con los franjivino MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Martes, 22 mayo 2018, 12:42

Jota González habló -agradeció- durante media hora, contestó a una pregunta y se despidió de absolutamente todos los presentes en la nutrida rueda de prensa en la que hubo directivos, jugadores, exjugadores, prensa, amigos y un puñado de aficionados. Antes, agradeció a los patrocinadores, «que fueron más que eso», a las instituciones, a los distintos alcaldes y presidentes y a los medios de comunicación.

«Me voy con la pena de no haber conseguido ningún título con el club después de todo lo que hemos progresado. No he sido capaz», dijo resignado. «También con la pena de no haber rematado con un gol más en León y acabar la segunda vuelta de forma extraordinaria», indicó. «Pero me voy con el orgullo de decir que no habré sido buen entrenador pero he sido un trabajador al 200%».

Guardó un momento especial para dar las gracias a su pareja, Montse, a quien conoció en La Rioja y con quien «nunca hemos estado en desacuerdo ni hemos discutido por nada». «Me cambió la vida», apuntó. «Antes me tenían que aguantar los miembros de la directiva y ahora ella y sus amigos para salir un poco de la soledad del entrenador», agregó.

Raúl González, con quien trabajará en París, siempre está en sus plegarias. Y ayer no fue menos. Jota González agradeció sus consejos y sus críticas. «Ha sido mi mayor valedor pero también mi mayor crítico. Gracias a él soy mejor entrenador».

Aunque al iniciar su discurso Jota González, quien señaló que su mejor recuerdo deportivo fue la primera clasificación a Champions en León, explicó durante su comparecencia que su despedida era un «hasta luego», en lo deportivo pronosticó que podrá ser un «hasta nunca» porque Velasco «lo va a hacer muy bien». «Su calidad deportiva y humana es insuperable», opinó y añadió que tiene el apoyo de los responsables del club. «(Velasco) Es el gran futuro de este club».

A su juicio, el cambio será «muy positivo» para el club, porque traerá «un aire nuevo y diferente».