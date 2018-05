LIGA ASOBAL En busca de una nueva épica Imanol Garciandia lanza ante el intento de bloqueo de Piñeiro, en el encuentro disputado en Madrid la semana pasada. :: efe Jota González no podrá contar con Juan Castro, que sufrió una rotura muscular en la final de la Copa del Rey el fin de semana pasado El Logroño necesita ganar en León al Ademar para soñar con la Champions otra vez MARTÍN SCHMITT8 BLOGS.LARIOJA.COM/BALONBLOG * TWITTER: @MARTINRIOJA Sábado, 12 mayo 2018, 00:50

Logroño. Otra vez León se cruza en el camino del Ciudad de Logroño en un momento importantísimo de su vida. Como hace cinco años atrás, cuando el conjunto franjivino, después de vencer al Barcelona en el Palacio, ganó al Ademar en su casa y se hizo con su primer billete de Champions de su historia. Las circunstancias, ahora, son bastante distintas. El cuadro riojano ha participado ya cuatro veces en la mejor competición de clubes del mundo, pero justo la temporada en la que su principal patrocinador le deja y que los objetivos disminuyen se encuentra con la posibilidad de regresar por la puerta más grande de Europa. La misma campaña en la que el equipo logroñés estuvo hasta la novena jornada en puestos de descenso y nadie daba un duro por él, el conjunto de Jota González tiene la posibilidad de soñar con la Champions otra vez.

Y todo pasa por un triunfo esta tarde en el Palacio leonés ante un Ademar que tiene la sangre en el ojo todavía por la derrota sufrida en las semifinales. Los de Jota González necesitan un triunfo y luego esperar que el guión se cumpla y haya un triple empate entre el Ademar, el Logroño y el Granollers. «Ha habido muchos partidos importantes que han dado la posibilidad de llegar a este choque que es decisivo para conseguir el segundo puesto. Pero no voy a negar que lo importante está hecho», indicó el entrenador del equipo franjivino.

Clasificación EQUIPO J G E P GF GC PT 1 Barcelona 28 26 1 1 921 648 53 2. Ademar 28 19 2 7 782 729 40 3. Granollers 28 18 2 8 817 790 38 4. Logroño 28 18 2 8 845 764 38 5. Anaitasuna 28 16 3 9 770 767 35 6. C. Encantada 28 15 3 10 755 729 33 7. Huesca 28 14 3 11 746 732 31 8. Guadalajara 28 11 5 12 761 792 27 9. A. Valladolid 28 13 1 14 787 781 27 10 Benidorm 28 10 5 13 724 754 25 11 Bidasoa 28 10 3 15 754 760 23 12 P. Genil 28 8 2 18 727 777 18 13 Teucro 28 7 4 17 739 807 18 14 Morrazo 28 7 3 18 705 791 17 15 P. Sagunto 28 5 3 20 710 814 13 16 Zamora 28 5 2 21 684 792 12

A su juicio, estos partidos se decantan por la motivación, la agresividad y la ilusión que cada equipo presente en la pista. También influirá el factor suerte, el acierto de las porterías y de los lanzadores, pero será la intensidad la que puede llegar a decantar el encuentro hacia un lado u otro. En este sentido, Jota González hizo hincapié en la importancia de la defensa, que es la que ha recopilado las mejores recompensas de la segunda vuelta.

Jota González considera que su plantilla está tranquila, que no hay ansiedad de cara al encuentro de esta tarde. «No sé si es positivo o negativo. Creo que es algo que va por dentro de cada jugador. Lo que sí estoy es sorprendido de lo que el equipo está haciendo en esta segunda vuelta porque realmente no me lo esperaba», apuntó.

También en este encuentro puede jugar una carta importante el factor sentimental. Tanto Rubén Garabaya, que se retirará, como Ángel Fernández y Jota González están muy cerca de despedirse del Ciudad de Logroño. Algo que al técnico parece no afectarle. «No sé si soy poco sentimental o a lo mejor me rompo el último día, pero la verdad es que lo llevo como siempre», señaló el vallisoletano, que para este encuentro no podrá contar con Juan Castro. Al leonés se le practicó una nueva ecografía que descubrió una pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo.

