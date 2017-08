BALONMANO Todos a una en el buque franjivino Imanol Garciandia trata de conectar con Rubén Garabaya en el pivote. :: / Miguel Herreros Además del gran papel de los nuevos integrantes del CB Logroño Jota González destacó el trabajo en grupo MARTÍN SCHMITT Logroño Lunes, 14 agosto 2017, 11:05

El primer envite del CB Ciudad de Logroño versión economizada (es decir, sin el apoyo de la empresa Naturhouse, que ha sido el referente del equipo en la última década) se saldó con un triunfo 33-23 frente a un Atlético Valladolid que sólo ha cambiado a tres jugadores. Esta victoria invitó al optimismo. No solo por la contundencia del resultado final, que sorprendió a más de uno. Fue el carácter, el esfuerzo y el trabajo en equipo lo que cautivó al público que se acercó en una calurosa tarde de agosto al Palacio de los Deportes.

Porque este Ciudad de Logroño versión 2017/18 no cuenta con figuras estelares. Pero sí con efectivos que están dados para el espectáculo, como Fabio Chiuffa, que encandiló a los espectadores en un cuarto de hora. Lo que tardó el brasileño en marcar media doce de goles, todos distintos (entrando por el extremo, con rosca, al palo corto, al largo, entrando por la primera línea, en circulación...). Chiuffa rápidamente se metió a la afición en el bolsillo. Pero no sería el único.

Porque Juan Castro y Juan del Arco demostraron aptitudes desde el primer minuto del encuentro, encarando la defensa pucelana, lanzando cuando el hueco se abría en la primera línea. Pablo Paredes, otro de los recién incorporados, se lució menos, ya que su función primordial fue defender. Algo que el vasco hizo bastante bien, robando balones, creando situaciones para el contraataque.

En portería, Jakob Kupra también cumplió en su expediente de presentación a la afición. El portero checo tuvo una gran actuación en la segunda parte, justo cuando el Ciudad de Logroño empezó a romper el partido a réplicas. Su debut se recordará por una doble parada en una primera intervención desde los siete metros. Esas acciones levantan mucho la moral del jugador. Y el público no falló en la ocasión y brindó al guardameta una cerrada ovación.

Los 'nuevos' cumplieron. Pero también los 'viejos'. Porque Jota González ni sólo se tuvo que vérselas con la baja de Kule Kusan. Miguel Sánchez-Migallón llegó bastante maltrecho al partido por una contractura en la espalda y Ángel Montoro ni siquiera pudo presentarse en el Palacio de los Deportes por una gastroenteritis aguda. Con ese panorama, el míster pucelano tuvo que improvisar. Y el compromiso del equipo fue completo. Paredes defendiendo en el centro desde el inicio (Garabaya dedicó sus esfuerzos en ataque), el joven Edu Cadarso, autor de tres tantos, se exprimió en el extremo (y de avanzado en la defensa 5-1). Algo a lo que el equipo deberá acostumbrarse esta temporada con una plantilla corta y una temporada que se alargará con la llegada de la Copa EHF, en noviembre. «Me quedo con la actitud de la gente, que hay que trabajar en equipo. El objetivo de este año no es ganar; es ilusionar al público con nuestro trabajo diario», dijo Jota González. No obstante, hay mucho que trabajar.