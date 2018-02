BALONMANO Un bloque en el que reinan las sonrisas Juan del Arco, una de las figuras del Ciudad de Logroño, se eleva para lanzar ante el marcaje de Thiago Alves. :: opta Con el triunfo ante el Ciudad Encantada, el Ciudad de Logroño encadena nueve victorias en once partidos de Liga Asobal MARTÍN SCHMITT Martes, 27 febrero 2018, 09:59

Logroño. En el mundo del Ciudad de Logroño todo son sonrisas. No todos los días se gana en Cuenca, particular bestia negra histórica del conjunto franjivino. Y no todos los días se encadena una racha como la que atraviesa el equipo de Jota González, que ha ganado nueve de sus últimos once partidos, con un empate (ante el Huesca) y una ajustada derrota (24-22) contra el Bendidorm de Zupo Equisoain en el último encuentro de la primera vuelta.

Una dinámica positiva que comenzó el 9 de noviembre del año pasado, frente al Anaitasuna en Pamplona, con un 27-29 de color franjivino. Desde entonces, el Teucro, el Fertiberia Puerto Sagunto, el Puente Genil, el Ademar, el Granollers, el Atlético Valladolid, el Frigoríficos de Morrazo y el Liberbank Ciudad Encantada han caído presa del Ciudad de Logroño.

Jota González, que vivió sus peores momentos como entrenador durante las jornadas en la que el equipo logroñés permaneció en zona de descenso, tiene muy clara la explicación del buen momento del conjunto riojano. A su juicio, el equipo no solo ha mejorado tácticamente. También hay un ingrediente psicológico importante. «Por un lado, después de aquel partido contra el Anaitasuna que ganamos, que fue un momento muy emocionante por vencer a un equipo imbatido, supuso un cambio muy importante para nuestra autoestima», explicó hace unos días. «Por otro lado. Creo que es el año que más nos hemos adaptado a los jugadores. Hemos ido cambiando varias veces al juego y seguimos evolucionando», añadió.

En esta segunda vuelta, los franjivino llevan ganados los cuatro encuentros que han disputado

El Logroño es uno de los equipos más goleadores de la Liga. En concreto, es, después del Barcelona, el segundo máximo artillero de la Asobal. En estos 19 encuentros disputados, los franjivino han marcado 561 dianas (29,5 de media por encuentro). Pero donde realmente ha mejorado el cuadro que dirige Jota González es en defensa. De ser la segunda más goleada en las primeras ocho jornadas de temporada, en la actualidad está en la media de la Liga, con grandes actuaciones de su portería y de su retaguardia.

De hecho, en Cuenca, sin su comandante Rubén Garabaya, descartado por una fuerte gripe, el equipo franjivino supo plantarle a los de Lidio Jiménez un 5-1 que se le acabó atragantando, le fue consumiendo la batería a los locales, también mermados por las bajas de Sergio López y Xavi Castro.

En una Liga Asobal tan disputada (entre el segundo clasificado, el Guadalajara, con 26 puntos, y el sexto clasificado, el Logroño, 23, hay tres puntos) en el horizonte más cercano se empiezan a intuir algunas curvas. La primera es un Bidasoa Irún prácticamente salvado del descenso y que está en la zona media de la clasificación, con 15 puntos, y que visitará el sábado el Palacio.

Luego llegará el enfrentamiento con el Barcelona, en el Palau Blaugrana, la visita de un Zamora muy necesitado de puntos, y los partidos contra el Guadalajara -segundo clasificado- y el Anaitasuna (cuarto, a un punto del equipo franjivino). Es decir, cualquier cosa puede pasar en esta Asobal tan equilibrada en la que cada partido es una final. Pero en la casa del Logroño reinan las sonrisas y el optimismo es cada vez mayor.