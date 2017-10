LIGA ASOBAL El Benidorm y el Guadalajara no dan lugar a la sorpresa y avanzan en la Copa LA RIOJA LOGROÑO. Miércoles, 25 octubre 2017, 00:07

No hubo sorpresas en el inicio de la segunda ronda de la Copa del Rey. El Benidorm y el Guadalajara avanzan a la próxima fase después de vencer a Zarautz y al Bordils, respectivamente. Les costó un poco más a los alcarreños, que derrotaron al Bordils, penúltimo en la División de Honor Plata, por 26-30 en un choque en el que los pupilos de César Montes no cerraron su clasificación hasta los minutos finales. El Benidorm, en tanto, no sufrió tanto en su visita al Amenabar (21-27), en un choque en el que dominaron de principio a fin.

Hoy se jugarán cinco partidos más de esta segunda ronda de la Copa del Rey. El Conservas Alsur Los Dólmenes recibirá al Ángel Ximénez Puente Genil; el Villa de Aranda, que rescindió el contrato con Álvaro Senovilla, jugará ante el Puerto Sagunto; el Agustinos Alicante con el Teucro; el Sinfín frente al Bidasoa, el Alcobendas contra Cangas y el Nava frente a Zamora.