Benidorm calibra la racha del Logroño La plantilla del Ciudad de Logroño, ayer antes de empezar. Los jugadores felicitan a Kukic, que ayer cumplió años. :: fernando álvarez Los riojanos buscan hoy cerrar la primera vuelta liguera con 17 puntos ELOY MADORRÁN BENIDORM. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:38

El Club Balonmano Ciudad de Logroño llegó ayer a Benidorm donde esta tarde (20.45 horas) tratará de culminar un brillante final de primera vuelta imponiéndose al necesitado equipo local. Después de un inicio de competición muy tenso (solo cuatro puntos en ocho jornadas y situación de descenso), la plantilla que entrena Jota González se ha quitado la presión y está firmando una racha ganadora, con el broche del triunfo ante Ademar León del pasado sábado. Del blanco y negro, al color. De la tristeza, a la sonrisa. Del silencio, al bullicio.

Una victoria hoy dejaría al equipo franjivino con 17 puntos al final de la primera vuelta, algo soñado hace apenas dos meses. Además, la última comparecencia ante de las vacaciones de Navidad se completa con unos duelos interesantes entre equipos de la zona alta (Guadalajara-Granollers, Ademar-Valladolid, Huesca-Cuenca), por lo que un triunfo riojano hoy dejaría a los de Jota González en una magnífica posición de cara a la segunda vuelta.

Para la cita de esta tarde, el técnico del Ciudad de Logroño cuenta con dos jugadores muy importantes para su esquema con problemas físicos. El extremos izquierdo Ángel Fernández y el primera línea Juan del Arco no se han entrenado esta semana, aunque parece probable que puedan ser de la partida hoy. El cántabro se retiró del encuentro ante Ademar por problemas musculares mientras que el madrileño se perdió dos encuentros ligueros por su maltrecha rodilla izquierda, pero ya ayudó unos minutos en el último triunfo.

«No hay que pensar que en el partido anterior lo has hecho bien», asegura Jota González

«Ahora mismo la ilusión es terminar con una victoria y que no pase como está ocurriendo en general en la liga que cada jornada hay una sorpresa», reconocía ayer el entrenador del Ciudad de Logroño. «Hay que intentar -prosigue- pensar únicamente en el Benidorm y no en que el partido anterior lo has hecho bien».

El rival de esta noche, el Benidorm de Zupo Equisoain, no termina de encontrar las buenas posiciones que los entendidos le auguraban antes del comienzo de la competición. En la actualidad, después de catorce jornadas, el equipo se encuentra fuera de la zona caliente, pero sin confianzas. Los alicantinos han sumado once puntos y están a cuatro de los puestos de descenso.

Para el encuentro de hoy, Zupo no podrá contar con el lesionado Corzo y tiene dudas con la participación del ex franjivino Paván. El zurdo cubano sufrió un esguince en el último partido. Su aportación en ataque gracias a su potente lanzamiento es clave para los locales.

«Va a ser un partido difícil porque Logroño viene jugando bien en los últimos partidos y ganando con solvencia. Se han recuperado y para mí, tienen que estar entre los cuatro primeros al final de temporada». Así se expresaba el técnico del Benidorm, Zupo Equisoain, en la previa del encuentro.

Estilo Zupo

El Benidorm es un equipo al estilo Zupo. «Con un 6-0 fuerte en defensa que les permite el contraataque y siempre tiene mucha potencia en el lanzamiento exterior y en el juego con el pivote», disecciona Jota González. Como viene ocurriendo en las últimas jornadas, cuando la portería y la defensa del Ciudad de Logroño funcionan, el equipo corre y recupera su adn goleador. Los dos porteros, tanto Krupa como Gurutz, han incrementado notoriamente sus prestaciones y la defensa, comandada por el eterno Rubén Garabaya, también ha mejorado sus números. Para el técnico pucelano, «hay que continuar en esa línea» para poder pensar en un triunfo. «Nosotros somos un equipo que hace goles con facilidad, mejor o peor, pero siempre somos de los más goleadores. Por eso es tan importante que funcionen la defensa y la portería», aclara Jota González.

La expedición del Ciudad de Logroño llegó ayer a Benidorm a las 17.00 horas después de comer por el camino. Y a las 18.00, el equipo tuvo una sesión de entrenamiento para recordar conceptos ofensivos, y más tarde trabajó en una sesión de vídeo. Los riojanos ponen fin esta noche a la primera parte del curso balonmanístico. «No olvidemos que el equipo se hizo a última hora, con una idea de juego que todavía no hemos conseguido, que todo el mundo ataque y defienda, y ahora estamos en esa línea», recuerda el entrenador vallisoletano.