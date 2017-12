BALONMANO Las bajas empiezan a hacer mella Kule Kusan pugna con Imanol Garciandia en un entrenamiento del Ciudad de Logroño. :: Díaz Uriel Del Arco, con molestias, y Migallón, contracturado, no se entrenan con los franjivinoGurutz Aginagalde fue el improvisado pivote en una sesión en la que Velasco también saltó a la pista MARTÍN SCHMITT Miércoles, 6 diciembre 2017, 23:50

Logroño. La bajada de presupuesto del Ciudad de Logroño repercutió, entre otras cosas, en su plantilla. Además de perder calidad los franjivino cuentan este año con menos efectivos. En total, el equipo riojano está formado por catorce profesionales, Edu Cadarso y Javi Romeo. Por suerte hasta ahora, las lesiones no se han cebado especialmente con los de Jota González.

Sin embargo, esta semana Juan del Arco no ha podido entrenarse por culpa de una sobrecarga en su rodilla izquierda. Ayer por la mañana, el que no pudo trabajar junto a sus compañeros fue Miguel Sánchez Migallón, aquejado por una contractura en el cuello. A esto se une el hecho de que Rubén Garabaya tenía permiso para no asistir a la sesión, lo que obligó al entrenador a improvisar. Tanto, que en los trabajos de pista el segundo entrenador, Miguel Ángel Velasco, tuvo que ponerse a defender como antaño y Gurutz Aginagalde, atacar en la zona del pivote.

No es la primera vez que el capitán ocupa esta parcela, como su hermano Julen. En la pretemporada de la campaña 2011/12, en el Eurotournoi de Estrasburgo, Gurutz Aginagalde tuvo que desempeñarse como pivote debido a las lesiones de Ales Silva, Filip Kallman, Miguel Ángel Velasco, Pedro Rodríguez, Unai Arrieta y Rubén Garabaya.

De todas formas, con probabilidad tanto Del Arco como Sánchez Migallón podrán ser de la partida ante un Bada Huesca que en la actualidad es rival directo de los franjivino. Los oscenses suman 11 puntos (uno más que el Ciudad de Logroño) después de una campaña irregular. Salvo contra el Barça (17-23, jornada 2) practicamente todas sus derrotas han sido por la mínima -27-28 contra el Guadalajara; 22-21 contra el Anaitasuna; 23-24 frente al Puente Genil; 23-24 contra el Granollers- lo que demuestra que la Liga está en un puño en cuanto a igualdad.

«Hay algunos equipos que se han ido por arriba y otro pelotón que estamos todos juntos en unos determinados puntos. Estos partidos son decisivos para saber qué equipo baja y quien se pone en una zona más templado», explicó Jota González.

El Bada Huesca que llega al Palacio de los Deportes el sábado (20.00 horas) mantiene su columna vertebral de años anteriores, con Jorge Gómez Lite en portería -y marcando diferencias-, los brasileños 'Dija' y Teixeira y el lateral derecho Álex Marcelo, «que están jugando realmente bien».