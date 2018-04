BALONMANO. ASOBAL Del Arco, Krupa y Montoro se alistan para el partido de Huesca E.M. Domingo, 22 abril 2018, 11:45

logroño. Se acerca el importante compromiso de la visita a Huesca y el Ciudad de Logroño continúa con su preparación prevista. Jota González, técnico franjivino, tiene que lidiar con los contratiempos de la enfermería del equipo. Juan Castro trabaja con altibajos (el martes entrenó, el miércoles no) por sus molestias en el tobillo mientras que Del Arco entra poco a poco en la dinámica del equipo. De la misma manera que el portero Krupa y el lateral derecho Ángel Montoro. Buenas noticias porque para este tipo de compromiso toda ayuda es poca.

Después de la victoria del Granollers ante el Ademar León el pasado miércoles, los puntos en juego ante el Huesca cobran especial significado. Sin embargo, el preparador del Ciudad de Logroño no mira más allá del sábado: «A eso no estoy, no miro esos resultados. Para nosotros el resultado del Granollers-Ademar no tiene trascendencia». «Lo bueno -prosigue Jota- es que si ganas en Huesca ya alejas a un posible rival y abres una pequeña brecha en la clasificación».

Al técnico pucelano no le sorprendió la facilidad con la que los vallesanos se deshicieron del Ademar. «Vienen de ganar al Barcelona y eso es un subidón. Nunca se sabe si el resultado es bueno o malo para nuestros intereses», argumenta Jota González.

La plantilla franjivino tiene previsto realizar esta tarde el último entrenamiento de la semana. Primero vídeo (16.15 horas) y luego trabajo sobre la pista del Palacio de los Deportes (17.00 horas). Y mañana viaje a Huesca donde el equipo no estará solo gracias a la iniciativa del club y la peña Orgullo Franjivino.