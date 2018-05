Apezetxea se va «triste» de la Copa del Rey Viernes, 11 mayo 2018, 23:54

El técnico del Anaitasuna no estaba contento en la sala de prensa. Apezetxea lamentó que a su equipo le faltara «intensidad defensiva en el centro para detener a Kukic». El técnico navarro reconoció que se iba de Madrid con la sensación de que no habían sido «peores que el Ciudad de Logroño». Aunque no quiso detenerse a fondo en la labor de los árbitros, Apezetxea sí que comentó que no le había gustado el arbitraje: «No tenemos suerte con estos árbitros». No faltó la deportividad y la felicitación a Logroño por la victoria.