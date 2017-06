Sin Champions para el Ciudad de Logroño

El Ciudad de Logroño no disputará la Liga de Campeones de balonmano la próxima temporada. Aunque la directiva del club riojano lo ha intentado hasta el final, la Federación Europea de Balonmano (EHF) no ha dado una de las invitaciones existentes a los franjivino. Según una nota de prensa publicada por la EHF, se han tenido en cuenta las pasadas ediciones, el número de espectadores, la televisión, el márketing… y parece que con esos criterios el Naturhouse no ha obtenido su plaza. El que sí la tendrá será el Ademar León, que acabó la Liga Asobal en segunda posición por delante de los logroñeses y que vuelve así, tras varios años de sequía, a la máxima competición del balonmano continental.

Groups A&B: Telekom Veszprem (HUN), Rhein-Neckar Löwen (GER), HCVardar (MKD), KS Vive Tauron Kielce (POL), Paris Saint Germain HB (FRA), THW Kiel (GER), SG Flensburg-Handewitt (GER), HC PPD Zagreb (CRO), HBC Nantes (FRA), FC Barcelona Lassa (ESP), Orlen Wisla Plock (POL), IFK Kristianstad (SWE), Aalborg Handball (DEN), MOL-Pick Szeged (HUN), RK Celje Pivovarna Lasko (SLO), HC Meshkov Brest (BLR). Groups C&D: Ademar León (ESP), HC Metalurg (MKD), Skjern Handball (DEN), Montpellier HB (FRA), Kadetten Schaffhausen (SUI), HC Motor Zaporozhye (UKR), Besiktas JK (TUR), RK Gorenje Velenje (SLO), Elverum HH (NOR), Chekhovskie Medvedi (RUS), Dinamo Bucuresti (ROU) y un clasificado de una ronda previa. Qualifier Group 1 Grupo de clasificación: Sporting Lisboa (POR), Tatran Presov (SVK), Cocks (FIN) y Alpla HC Hard (AUT).

Mientras, el Ciudad de Logroño estará en Europa, pero en la Copa EHF, el segundo nivel de las competiciones continentales después de cuatro años consecutivos en Liga de Campeones. Un duro golpe porque había esperanzas de que la participación en la competición podría ayudar a obtener un patrocinador principal, que es ahora el objetivo del club.

Finalmente, los invitados han sido THW Kiel, Wisla Plock, Nantes, para encuadrarse en los Grupos A y B, mientras que Ademar, Montpellier, Metalurg, Skjern Handball, Dinamo de Bucarest y Gorenje Vlenje jugarán los grupos C o D.

La composición de los grupos para el próximo curso definida esta mañana queda así.