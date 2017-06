Juan Castro tratará de «recuperar la ilusión» en Logroño

El jugador leonés Juan Castro ha afirmado este viernes que ha fichado por el Balonmano Logroño con el objetivo de "recuperar la ilusión" por este deporte, después de un año "duro" en el Creteil francés.

Juan Castro (León. 1990) será el central titular del equipo de Logroño la próxima campaña, al menos hasta que Pablo Cacheda vuelva a las pistas, algo previsto para febrero de 2018.

El leonés, internacional en todas las categorías inferiores de España, acumula una trayectoria de seis temporadas en la máxima categoría, tras ser cedido por Ademar al Torrevieja en 2011, jugar en el conjunto de León las dos siguientes, otras dos más en el Anaitasuna y la pasada en Francia, en uno de los últimos clasificados de la competición gala.

"Me fui a Francia en busca de una nueva experiencia personal y profesional y no llegué a estar a gusto, incluso perdí la ilusión por este deporte", ha asegurado el nuevo jugador del equipo riojano, que no ha dudado en subrayar que quiere recuperar su motivación en Logroño.

Cree que, al margen de la experiencia francesa, continuará con la tendencia de "jugar en buenos clubes y con grandes entrenadores" y ha recordado que en sus etapas en León y Anaitasuna esos equipos lucharon en la parte alta de la Liga y tuvo como técnicos, entre otros, a Jordi Ribera, Manolo Cadenas o Manuel Laguna. "Ahora añado a Jota", en alusión al preparador de los riojanos.

Castro a asegurado que a pesar de su experiencia en Francia "en este año he mejorado defensivamente, he ganado en agresividad y como central, busco el juego colectivo".

En su opinión, el equipo riojano "por plantilla, no tiene que descartar el competir en la parte alta" aunque "la Liga Asobal, poco a poco, tiene a más equipos que aspiran a eso, como Ademar o Anaitasuna" y "cuantos más haya, mejor".

"Este año para el Barcelona no ha sido tan fácil. Creo que se está recuperando la ilusión en esta competición y aunque en Francia los clubes tengan más presupuesto, eso no significa que haya más profesionalidad que aquí y, de hecho, algunas cosas me han decepcionado", ha afirmado.

Tras Juan Castro y Juan del Arco, al equipo de Logroño solo le resta por presentar a una de sus nuevas incorporaciones, el joven vasco Pablo Paredes (que llega del Sinfín santanderino).