El filial franjivino se queda sin ascenso

El Naturhouse B se quedó ayer a las puertas de la Primera Nacional. Los jóvenes entrenados por Pedro Rodríguez y Miguel Ángel Velasco cayeron en el encuentro final contra el San Vincenç catalán 27-23, aunque el resultado final poco dice de los sesenta minutos anteriores. Porque, penalizado por un mal inicio (7-2 en los primeros parciales), los frajivino recuperaron su buen juego y lucharon hasta el final por la victoria.

Pero no pudo ser. La gran actuación de Edu Fernández, no solo en los encuentros de este fin de semana sino también en el resto de la Liga regular, así como en la final a cuatro, no fue suficiente. La plantilla del filial franjivino no contó con un recambio de portero, fundamental para este tipo de eliminatoria, y en el tramo final cometió algunos fallos que a la postre iban a ser decisivos.

Pero los jóvenes riojanos demostraron tener nivel suficiente para luchar en lo sucesivo por el ascenso a Primera Nacional. Una muestra son los tres encuentros disputados en Basauri desde el viernes, que se saldaron con dos derrotas -frente al Sinfín y al San Vincenç- y una victoria contra el equipo de casa. Pero en todos los choques los franjivino pelearon por el triunfo hasta el final ante equipos de mayor envergadura física.

La tristeza de los jugadores riojanos fue la mejor muestra de que el Naturhouse B creía ciegamente en sus posibilidades después de recuperarse de la derrota ante el campeón cántabro el viernes. Pero al final regresaron con las manos vacías.