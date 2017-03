Garabaya entra al club de los 500

Logroño. En septiembre de 1997 debutaba en la Liga Asobal un jovencísimo Rubén Garabaya. Lo hacía con 17 años de edad y con la camiseta del Ademar de León. Después de tres años bajo las órdenes de Manolo Cadenas pasó a jugar dos años en Frigoríficos Cangas de Morrazo, justo antes de ser fichado por el Balonmano Valladolid de Juan Carlos Pastor, camiseta que defendió seis temporadas. Ya encumbrado como un gran pivote fue fichado por el Barcelona, equipo con el que jugó los dos años previos antes de desembarcar en Logroño, su casa desde el verano del 2010.

Más de dos décadas después, en las que ganó cinco copas del Rey (una con el Ademar, dos con el Valladolid y otro par con el Barça), tres copas Asobal -una en cada uno de esos tres equipos-, una Recopa de Europa (Ademar) y dos Supercopa de España con el cuadro azulgrana, Rubén Garabaya (Avilés, 15 de septiembre de 1978) ha entrado en el selecto club de los jugadores con más de 500 partidos en la Asobal, una Liga que jamás ha podido ganar. En concreto, el asturiano ha disputado 505 encuentros en los que ha marcado 1.205 goles.

«No llevaba la cuenta de los partidos que había jugado. Es un número más aunque es un número grande», explica el pivote. «Mi mayor orgullo es estar a mis 38 años jugando al nivel que estoy. Sinceramente, cuando vine a Logroño pensé que nunca jamás iba a jugar la Champions. Y me he hartado de jugar...», añade con una sonrisa.

Garabaya llegó al mundo del balonmano un poco de casualidad. Tenía 12 años de edad y nunca había sido un buen atleta. Todo lo contrario. Lo suyo era el arte. La pintura, para ser exacto. «Se me daba bien e incluso gané un concurso a nivel regional. Pero como tenía una vida muy sedentaria mi madre se preocupaba y tenía claro que debía practicar algún deporte porque es necesario en la educación de un niño», señala. Entonces, gracias al monitor de gimnasia de su madre, acabó jugando balonmano en el CB Corvera.

Cadenas, Pastor, Valero Rivera, Xavi Pascual, Jota González... Garabaya, que ya tiene el título de entrenador nacional, afirma con orgullo que ha sido dirigido por los mejores del mundo. «He aprendido de todos muchísimo. Lógicamente, los que más han influido en mí, los que han dejado más poso sobre todo por el tiempo que he pasado en Valladolid y Logroño, son Pastor y Jota». El balonmano le ha aportado a Garabaya «experiencias, calidad de vida, amigos, una manera de entender la vida, unos valores». «Son cosas que me van a quedar para siempre», agrega.

De estos 505 encuentros disputados en la élite nacional (165 con la camiseta franjivina, en la que ha marcado 320 goles -275 en total contando otras competiciones, con más de 515 tantos), Garabaya rescata de su corazón el primer título conseguido por el Ademar (Copa Asobal, 1998) y por el Valladolid (Copa Asobal, 2002), los primeros títulos en la historia de ambos clubes. «Luego, ambos equipos ganaron títulos más importantes pero ninguno se vive como el primero», resalta el pivote avilesino, que alguna vez dijo que le gustaría, antes de retirarse, ganar algo con el Naturhouse. «Lo dije un poco de coña, pero la Copa del Rey está ahí, las posibilidades existen».

Su futuro y el del club riojano, que al acabar la temporada perderá a su patrocinador principal, lo ve «complicado». «No hay mejor palabra que la de 'incierto'. En lo que me concierne, lo vivo con tranquilidad. Estoy bastante más allá de lo que esperaba jugar. Sigo rindiendo a buen nivel y estoy tranquilo, pero también estoy preparado para cuando tenga que retirarme. No hay problema con eso porque personalmente me he preparado para ello y no supondrá un trauma», apunta el 17 franjivino. «Respecto al equipo, no tan tranquilo porque no depende de mí. No sé cómo están las cosas, la información es la que hay, y estoy un poco preocupado. Estoy seguro que la gestión será la adecuada y con los medios que sean sacarán adelante esto seguro».

Entre sus recuerdos, Garabaya también tiene clavada una espinita, el encuentro más amargo disputado en estas dos décadas. Se trata de la final europea que perdió (34-36) con el Barça frente al Kiel, el 30 de mayo del 2010. «Fue el día más doloroso en mi carrera. Mi último partido con el Barcelona y tenía bastante claro que iba a ser la última oportunidad de ganar una Liga o una Champions. Y después de ir ganando por seis goles, perdimos. Eso no solo fue perder una final. Supuso perderlas todas. Eso me quedará grabado para siempre», remata.

En aquella época, el asturiano era un habitual en las convocatorias de la selección española, con la que ganó el Mundial 2005, además de la plata en el Europeo 2006 y el bronce en los Juegos de Pekín (2008) y el Mundial de 2011. Dejó de ser convocado unos años después por una lesión. «Me hubiese gustado despedirme de otra manera, conscientemente, pero las cosas son como son», afirma resignado.

Pese a llevar fuera de Asturias desde sus 17 años, el acabar su carrera en su tierra es algo que le hubiese gustado, aunque «ahora a Logroño lo siento como mi tierra». «Al final, uno no echa raíces hasta que no tiene hijos. He sido un alma errante hasta que he tenido hijos. Nos vinimos a La Rioja cuando mi hija tenía 9 meses y es donde están creciendo y criando, y es donde me he asentado», constata. «Además, cada vez que piensas en marcharte de Logroño, vas a la calle Laurel y se te quitan todas las ganas y las dudas», bromea el pivote asturiano.