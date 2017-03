El Logroño Sporting La Rioja, que lidera el Grupo B de la División de Honor Plata, no tiene este fin de semana jornada liguera. Por tal motivo, para no perder sensaciones, se medirá esta noche al Anglet Biarritz francés en la localidad navarra de Viana. Las chicas de Luismi Ascorbe, que ya están clasificadas para jugar el 'play off' de ascenso, jugarán ante el equipo galo en el polideportivo de Viana a las 20.30 horas. La entrada a este encuentro será gratuita.