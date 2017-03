Albert Rocas, en junio del 2014, fichó por el Naturhouse, un club con muchísimo menos presupuesto que todos los anteriores en los que había jugado el de Palafrugell y pasó de viajar por Europa en vuelos privados a hacerlo en 'low cost' en algunos casos. Ese cambio no supuso un gran cambio para el extremo. «A todos nos gusta ir en 'charters', a lo bueno se acostumbra uno muy rápido, pero al final solo por el hecho de dedicarnos al deporte somos unos privilegiados. Todo lo demás es mejorable, pero forma parte de lo bonito y del encanto del balonmano».

Este posible adiós a la Champions no lo vive Rocas con nostalgia. «A medida de que te haces mayor en el deporte, como en la vida, empiezas a pensar en los momentos cuando empezabas. No es nostalgia; es alegría», indicó el zurdo. «La carrera que he tenido ha sido muy bonita, por ejemplo en Champions. Echando la vista atrás y pensando que quizás no juegue más la Champions, es algo bonito», añadió.

De todas formas, el objetivo del catalán será el luchar hasta el final para jugar esta competición. «Pero las cosas están como están y no sé qué voy a hacer con mi futuro», agrega.