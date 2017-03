Adiós a otro año positivo

La derrota del Naturhouse en Nantes (37-31) certificó el adiós del conjunto riojano a la Champions League. Una despedida lógica, por la entidad, calidad y presupuesto del equipo galo, que puede llegar a ser muy larga en el tiempo. Porque todo es incertidumbre ahora mismo para el CB Ciudad de Logroño, que todavía no tiene patrocinador principal para la próxima temporada. Primera campaña en la que España pierde una plaza en la Champions League (pasa de dos a una).

El balance de esta cuarta competición europea es positiva. Salvo algún encuentro que debía haber sacado adelante, como el que disputó el CB Ciudad de Logroño en el Palacio frente al Chechovskie, con victoria para el conjunto ruso (34-37), el equipo de Jota González dio la cara en la mejor competición de clubes del mundo, despidiéndose con cinco victorias, entre las que se cuenta el 31-30 frente al Montpellier en casa, un empate (en Chekov) y seis derrotas, incluidas las dos de la fase de acceso a octavos frente al Nantes.

Jota González fue claro al acabar el encuentro del sábado en Francia: «Cada uno tendrá su opinión y quizá la mía, como alguno critica, será muy conformista, pero creo que estamos muy por encima de nuestras posibilidades», dijo el preparador técnico. «El haber pasado la fase de grupos me parece un éxito. Estamos infinitamente muy por encima de nuestras posibilidades y dirán que son palabras de alguien que se conforma. Trabajamos para ganar». En este sentido, el entrenador vallisoletano recordó que el Naturhouse acabó entre los 18 mejores equipos de Europa por segundo año consecutivo con el nuevo formato. «Hago mi valoración y lógicamente cada uno hace la suya», dijo.

El míster pucelano, después de la derrota en Nantes y el futuro incierto de los riojanos, indicó no vivir con nostalgia la despedida. «Hay que centrarse mucho en la Liga Asobal e intentar luchar por la segunda plaza. Tenemos que intentar hacerlo muy bien y luego ya veremos», señaló.

«Si me preguntan, a mí me gustaría seguir jugando la Champions y siempre lucharé por ello. Sé que es un poco contradictorio cundo digo que lo importante es la Liga, por lo que no entiende nadie es que, antes o después, nos van a eliminar en Champions y lo que da posibilidad de volver es la Liga», sintetizó.