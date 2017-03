«Si le jugamos bien y en equipo al Nantes le podemos hacer mucho daño»

Nantes. Javi García está tratando de encontrar el hueco que dejó en el Naturhouse cuando cayó lesionado en el debut de Champions de esta temporada ante el Chekhovskie Medvedi. Él lo tiene claro. Sabe que está al 70 por ciento de sus posibilidades y que puede dar muchísimo más. El manchego, que jugó una temporada en el HBC Nantes antes de recalar en Logroño, conoce muy bien al rival de esta noche. La mayoría de los jugadores que juegan con la camiseta violeta y amarilla fueron compañeros suyos. Por eso, sabe que pese a todas las dificultades el Naturhouse puede sacar algo positivo de Francia.

- Me imagino que cuando un jugador se enfrenta a un equipo por el que ha pasado, sobre todo si es en el extranjero, es especial, ¿no? ¿Cómo vive su regreso a Nantes?

- Sí, al final siempre que juegas contra un equipo donde has estado es siempre especial. Y al final tengo la espinita de haber jugado en Nantes, que fue un año complicado, porque es el único equipo en el que sólo he estado una temporada. La afición se portó muy bien conmigo y siempre es especial volver.

- ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué no funcionó? ¿Problemas con el entrenador? ¿No se pudo adaptar?

- Tuve la mala suerte que justo coincidió, el año que fiché por el Nantes, que también explotó Nicolas Tournat, que es el pivote que continúa ahora. Coincidimos los dos en el mismo momento y entiendo que el entrenador Thierry Anti decidiera dar una oportunidad a un chaval de la cantera, que confiaba en él, que a alguien que le estaba costando dinero. Apostó por él y le salió bien.

- ¿Le relegaron al filial?

- No, jugué solo dos partidos. Juegas en el filial cuando no jugabas en el primer equipo y se iban de viaje. Sobre todo para no estar cuatro días parados. Era una norma.

- De los jugadores que están en la actualidad, ¿con quiénes coincidió?

- Pues además de Tournat, con O'Brian Nyateu, Rock Feliho, el central Nicolas Claire, el lateral Florian Delecroix. Tengo buena relación con ellos.

- Y con Alberto Entrerríos también, imagino.

- Sí, con él también y todo el cuerpo técnico actual.

- En el partido en Logroño abrazó cariñosamente a Anti. ¿Cómo es su relación?

- Buena. Le di un abrazo. Estuve en la boda de su hija y no hubo ningún problema.

- ¿Se le puede meter mano a un equipo como el Nantes en su casa?

- Creo que sí. La verdad es que en Logroño nosotros terminamos perdiendo por seis goles pero se abultó mucho al final del partido. Estuvimos por delante durante gran parte del encuentro y al final nos metieron muchos contraataques. Eso, para una segunda eliminatoria, cuesta mucho más remontar. Creo que es un equipo que si le jugamos bien le podemos hacer mucho daño. Su defensa es muy individualizada y si jugamos bien en equipo podemos crear muchos espacios para crear más oportunidades. Es complicado pero al final nada es imposible.

- Viene de una larga lesión. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué momento está?

- Fue una lesión muy larga y sé que no estoy en mi mejor momento. Estuve casi cinco meses parado y es muy complicado. Tengo muchas ganas de volver a encontrarme a gusto en la pista y no estoy al cien por cien, pero creo que poco a poco iré encontrándome mejor. Considero que ahora me encuentro a un 70 por ciento.

- ¿Qué es lo que le falta?

- Sobre todo más confianza. El equipo lleva mucho tiempo sin jugar conmigo. Me falta más ritmo y más partidos para encontrar ese 'feeling' y ese momento de pase que tenía antes con muchos jugadores. Más ritmo y continuidad.

- En la Liga Asobal el Ademar continúa sumando de dos en dos. ¿Se le puede dar caza? ¿Cree en la remontada, ahora que está tan de moda?

- Sí, en la segunda vuelta todavía quedan muchos partidos y el Ademar León es un equipo que sale cada día como un perro a pelear pero algún día tendrá que flojear. Porque Ademar todavía no ha flojeado. En algún momento darán un pequeño bajón y debemos aprovechar para recortar los puntos y acercarnos.