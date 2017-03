El Naturhouse mata en la segunda parte

Intermitente pero efectivo, el Naturhouse venció con cierta holgura a un Fertiberia Puerto Sagunto que plantó batalla en la primera parte pero que acabó sucumbiendo al poderío local, que pese a las bajas, pudo rotar más a sus jugadores y llegó al tramo final con más frescura y con las ideas claras. Pero no fue el mejor encuentro del conjunto franjivino, que pese a ser superior a su rival, cometió varios errores, muchos de ellos por distracciones.

El primer tiempo del Naturhouse fue muy raro. Con la misma facilidad con que se activaba, se motivaba y hería a su presa, se desconectaba del partido y dejaba que su adversario se levantara, se lamiera las heridas para seguir plantando batalla.

Después de un inicio certero, en el que Imanol Garciandia metió dos goles seguidos al no salirle la defensa comandada por el otro Ángel Fernández de la Liga Asobal, el gigantón del Fertiberia, la retaguardia, que jugó sin un Rubén Garabaya afectado por problemas estomacales, empezó a dudar. Algo que no pasó desapercibido para el central Ángel Pérez de Inestrosa, que empezó a encontrar a su pivote, el brasileño Alex Pozzer, que ya en el encuentro de la primera vuelta había marcado diez goles. Pues en esta primera mitad el sudamericano convirtió cuatro. Y no fueron más porque Gurutz Aginagalde tuvo bastante acierto (ocho paradas) en esos primeros treinta minutos.

Con el triunfo, el equipo riojano continúa al acecho de un Ademar que ganó sufriendo

El ataque también combinó cosas buenas con errores que, en algunos casos, se convirtieron en horrores: pases a la grada, desatenciones, lanzamientos al bulto, precipitaciones..., fallos que permitieron al Puerto Sagunto engancharse nuevamente al partido y empatarlo. Con 9-9, el CB Ciudad de Logroño volvió a encender su maquinaria y a jugar con seriedad. En un abrir y cerrar de ojos, el equipo franjivino marcó tres goles seguidos para marcharse a los vestuarios con tranquilidad.

Sin hacer demasiado, el CB Ciudad de Logroño ganaba con cierta tranquilidad, pero no acababa de rematar la faena. Cosa que sí hizo en los primeros compases de la segunda parte el equipo de Jota González, que salió con las ideas claras y remató a su rival con buenas defensas y letales contraataques.

Defensivamente hablando, el segundo tiempo de la retaguardia fue perfecto. Anuló prácticamente la conexión entre Pérez de Inestrosa y Pozzer, bloqueó cada intento desde los nueve metros de Ruiz Casanova, Juande Linares o Jaka Spiljak, lo que permitió que las flechas franjivinas liquidaran el pleito. Porque entre todos los extremos que jugaron ayer -Ángel Fernández, Mohammad Sanad y Javi Muñoz- marcaron la mitad de los tantos riojanos, algunos de ellos (como unas roscas de Sanad y de Muñoz) para enmarcar.

Pero el que estaba verdaderamente fino era el Hispano Ángel Fernández, que no sólo marcó nueve goles. Muchos de ellos llegaron gracias a sus robos defensivos. Al cántabro se le vio muy atento e intenso en defensa, veloz en la salida y letal delante de un David Bruixola que pese a sus once paradas, nada pudo hacer para detener el vendaval franjivino.

También ayudó mucho el papel de Gurutz Aginagalde debajo de los tres palos. El capitán está cuajando una gran segunda parte del año, con grandes actuaciones que dan alas al equipo de Jota González. Ayer, el 12 franjivino se marchó con 16 paradas.

Con el partido controlado, Lazar Kukic contó con más minutos de los habituales. Todavía le faltan depurar algunas cosas, pero ayer mostró que tiene pasta de buen jugador. El Naturhouse hizo sus deberes y continúa al acecho de un Ademar que ganó sufriendo ante el Anaitasuna.