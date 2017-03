«Hemos jugado muy bien en ataque aunque hemos fallado en exceso»

Jota González compareció en la sala de prensa después de lo que consideró «un buen partido» de los suyos.

- ¿Qué valoración hace del partido ante el Puerto Sagunto?

- Un partido en el que hemos jugado muy bien en ataque. Pero en la primera parte encontrábamos ocasiones claras de gol pero hemos fallado en exceso y además Bruixola ha estado muy acertado. Para mí lo peor es que hemos tenido un montón de pérdidas de balón: contraataques mal pasados, subimos el contragolpe y luego la perdemos arriba...

LAS FRASES Defensa «En la segunda parte la defensa y la portería han estado a un nivel altísimo» Garabaya «Rubén estaba malo y no podía jugar pero le he pedido que se cambiase por si acaso» Nantes «Tenemos que ir a intentar la remontada. Aquí hubo minutos que demostramos que se podía ganar»

- ¿Y en la segunda parte?

- La defensa ha vuelto a brindar a un nivel altísimo y la portería también ha aportado. Esto nos ha permitido muchas opciones de contragolpe aunque hemos fallado unas cuantas. Pero hemos estado más serenos y no hemos perdido tantos balones.

- ¿Ha costado romper el partido más de lo previsto?

- Sí pero ha sido por los fallos: en los pases, en errores no forzados, en contragolpes... Todo eso nos ha pasado factura.

- Ha dado descanso a jugadores como Albert Rocas o Garabaya.

- A Albert, sí. Y Rubén estaba malo. No podía jugar pero le he dicho que se cambiara porque nunca se sabe lo que puede pasar. No estaba para jugar pero le hemos dicho que se cambiara

- Vigo también ha tenido minutos de descanso.

- Sí, ha jugado algo más de media parte.

- Ha sido extraño ver a Sanad jugar en el lateral izquierdo. ¿Está bien Ángel Fernández?

- Sí, estaba cansado y además empezaba a quejarse del costado. Hemos apurado pero ya había que darle un descanso

- El Ademar ha conseguido sacar su partido con el Anaitasuna a pesar de que lo ha pasado bastante mal.

- Todos los años hay un equipo tocado por una varita mágica y este año es León. Si vemos la diferencia de goles nosotros tenemos muchísima más diferencia, pero ellos ganan más partidos. Una temporada era Granollers el que ganó siete u ocho partidos en el último minuto. En ese sentido, nosotros tenemos que ganar todos los partidos.

- En ese sentido Puerto Sagunto era un difícil rival.

- Sí, pero en Logroño han estado muy condicionados por las bajas, en especial la de Sorrentino en defensa.

- Ahora a cambiar el chip y a pensar en Nantes y agotar todas las opciones.

- Está claro. Tenemos que ir a intentar la remontada. Sabemos que es muy difícil pero siempre hay que intentarlo. Aquí hubo muchos minutos que demostramos que se podía ganar.