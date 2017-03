La alargada sombra del Nantes

La sombra del Nantes se fue haciendo ayer cada vez más larga hasta apagar la luz que desprendía el Naturhouse de los primeros cuarenta minutos. Los de Jota fueron de más a menos y acabaron chocando una y otra vez contra la defensa francesa.

Era la primera parte de un partido de 120 minutos con un objetivo: llegar con vida al partido de Nantes. Pero el equipo franjivino no lo consiguió. En el tramo final no contó con el acierto suficiente para no entregar todo el trabajo realizado hasta el momento. Es el problema de no tener recambio para tu director de orquesta. Ayer se echó en falta también un paso adelante de algunos jugadores que no leyeron el partido. Especialmente en el lateral derecho donde se vio un carrusel de cambios durante todo el encuentro.

La primera mitad fue un tratado de entrega y derroche físico del Naturhouse. Pedía Jota González en la previa del partido defensa y portería y el equipo le respondió a lo grande. Bien Molina y Garabaya en el centro de la defensa (ayer tuvieron mucho trabajo) y muy bien también Gurutz bajo palos: siete paradas en la primera mitad, incluidos dos penaltis.

El equipo franjivino no supo ayer aprovechar las superioridades

A los dos equipos les costó más de dos minutos ver portería. Empezó tomando la delantera el Naturhouse bien dirigido por Vigo. Los franjivino dispusieron de una renta de dos goles que se fue aguantando hasta el tramo final de la primera parte.

No aprovecharon los hombres de Jota una doble exclusión en las filas del Nantes (Turnat y Balaguer) y el parcial se cerró con un pobre 0-0.

Los franceses empataron el partido a 9 goles bien liderados por Claire en el centro y la inteligencia de Gurbindo (exhibición del navarro) en la lateral derecho. Pasados los veinte primeros minutos el Nantes se puso por delante con un gol de Nyateu. Aparecían los primeros errores groseros en el ataque local. Pero el Naturhouse no perdió la fe. Gurutz detuvo un penalti a Matulic para que Javi García empatara a 12. A falta de treinta segundos pasó de todo. Gol de Tournat para adelantar de nuevo al Nantes (12-13). Réplica rápida y precisa de Garabaya desde los seis metros (13-13). Y robo de balón del Natur, Vigo cede a Rocas que lanza desde lejos y el balón entra en la portería casi a la par que suena la bocina. ¿Decisión de los colegiados? No vale el gol. Empate a trece goles y los dos equipos a los vestuarios ante las protestas del público.

Color esperanza

La segunda parte comenzó bien, color esperanza. El Naturhouse tuvo paciencia, minimizó errores y supo ponerse tres goles por delante. La exclusión de Klein se cerró con 2-1 de parcial para los riojanos. Lo que obligó al técnico del Nantes a pedir tiempo muerto con 20-17.

Una exclusión de Luisfe fue perfectamente aprovechada por el Nantes para empatar el partido (20-20). Partido nuevo.

Jota fue entonces el que pidió tiempo muerto para refrescar las ideas de los suyos. No surtió efecto y tuvo que volver a repetir cinco minutos después. Para entonces el equipo perdía por 21-24. De ahí hasta el final el Naturhouse apostó a doble o nada y atacó con dos pivotes y sin portero.

Para entonces ya habían aparecido los errores de tiro y de pase que se están haciendo habituales en el Naturhouse.

Vigo aportó un rayo de esperanza con un gol (22-24). El técnico del Nantes agotó sus tiempos muertos a falta de cinco minutos para el final con 23-26. «A por ellos» debió de ser la orden de Anti porque el Nantes le dio la puntilla a un Naturhouse que se fue diluyendo ante la impotencia de chocar una y otra vez contra la defensa. Al final, derrota (25-31) con un mal sabor de boca por la renta desperdiciada.