La taquilla estará abierta desde las 18.30 horas

En el abono anual de los socios solo entraba, además de los partidos de liga, los encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Pero la siguiente ronda no. Por ese motivo, los socios que deseen presenciar el partido en directo y no hayan retirado aún su entrada, pueden hacerlo hoy desde las 18.30 horas en la taquilla del Palacio de los Deportes. El precio de la entrada para los socios es de 10 euros, 5 en el caso de socios juveniles o infantiles. Los adultos no abonados deberán pagar 20 euros para entrar mientras que la entrada para juveniles o infantiles no abonados es de 10 euros.

En la plantilla del Naturhouse se confía en que el Palacio de los Deportes registre un gran ambiente para animar al equipo. Cuando el equipo franjivino juega en casa, con el calor de su público, se convierte en una rival muy complicado para cualquier equipo.