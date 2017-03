«Nosotros no nos sentimos favoritos en absoluto»

Amable, cercano y educado, Alberto Entrerríos camina con calma y habla después de pensar. El asturiano ha marcado una etapa en la historia del balonmano nacional y ahora inicia una nueva andadura en los banquillos. Alberto Entrerríos mira a los ojos de su interlocutor cuando dialoga y analiza el partido de esta noche.

- ¿Qué tal le va por Francia? Da la sensación de que está perfectamente acoplado.

- Sí, es la quinta temporada en Nantes y la primera como entrenador. Para mí es una etapa nueva y especial. Estoy aprendiendo mucho y asentándome en el puesto poco a poco.

LAS FRASES «Cuando jugaba en Ciudad Real, Logroño era una de las pistas difíciles de ganar» «El nivel táctico del Naturhouse es diferente a lo que nos solemos encontrar en Francia»

- ¿Cómo se ve desde Francia el músculo y la salud del balonmano español?

- Sinceramente, ahora es un buen sitio para fichar. Se conocen las dificultades económicas y eso está dando oportunidades a jugadores jóvenes que hay que seguir de cerca. Gente que está pidiendo una oportunidad en clubes grandes de Europa, y también de Francia. Pero también somos conscientes de que hay clubes muy fuertes, que juegan Champions, y que hay que hacer grandes partidos para superarlos.

- Mientras, en Francia se vive la situación contraria, la liga va para arriba.

- Sí, justo al contrario. Ahora Francia es lo que era la liga Asobal hace unos años. Pero teniendo en cuenta que la alemana es la liga más potente actualmente. En Francia hay muchos clubes que están trabajando bien, los presupuestos son importantes y la asistencia de público es realmente buena. Ahora mismo la tendencia es al alza.

- Usted ya ha tenido la oportunidad de jugar en el Palacio de los Deportes en varias ocasiones. ¿Qué recuerdos tiene?

- He jugado aquí varias veces, tanto con el club como con la selección. No recuerdo exactamente qué partido, pero sí recuerdo una concentración de la selección en Logroño. Y por su puesto, cuando veníamos con Ciudad Real era una de las pistas difíciles de ganar.

- Vamos al grano. ¿Cómo ve la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions? ¿Se considera favorito el Nantes por plantilla y presupuesto?

- La verdad es que nosotros no nos sentimos favoritos en absoluto. ¿Que lo seamos? Pues es posible, pero más que nada porque nos hemos quedado primeros de grupo y porque tenemos el partido de vuelta en casa. Por lo demás, creo que los equipos son bastante parejos en cuanto a nivel. Por plantilla no sabría decirte si nosotros somos favoritos porque encuentro que el Naturhouse tiene un equipo muy equilibrado, con buenos jugadores y también banquillo. Por ahí tampoco hay diferencias.

- ¿Y los partidos de pretemporada los considera orientativos?

- Las veces que nos hemos cruzado, tanto este año como hace tres, no me parecen referencias. Y sobre todo contra un equipo de Jota porque es un equipo que está adaptándose al sistema, pero que ahora ya está rodado. Son dos equipos totalmente diferentes. Yo no creo que seamos favoritos, pero entiendo que por nivel presupuestario se nos ponga un poquito como favoritos.

- ¿Qué es lo que más teme del Naturhouse La Rioja?

- Lo desconocido. El nivel táctico que maneja, porque el sistema de juego del equipo es bastante diferente a lo que nos solemos encontrar en la competición francesa. No tiene nada que ver. Y aunque en algunas cosas coincidimos, el Natur es un equipo que lleva muchos años jugando ese sistema y lo domina a la perfección. Pondremos más atención en la gran cantidad de variantes de juego que tiene el equipo de Jota.

- Usted que es rockero confeso, se reencuentra en Logroño con otros dos viejos rockeros, Rubén Garabaya y Albert Rocas, con los que ganó la medalla de oro en el Mundial de Túnez en el año 2005. ¿Hace ilusión este tipo de reencuentros?

- Sí sí, por supuesto (se dibuja una sonrisa en su cara). A mí me apetecía mucho cruzarnos con el Natur. Pienso que es mejor que cruzarse con el Montpellier, más que nada porque tiene menos de especial ya que es un equipo con el que nos enfrentamos cuatro o cinco veces por temporada. Jugar aquí es venir a casa y esto nos permite medirnos contra un equipo que tiene mucha experiencia europea.Y también es bonito encontrarme con muchos amigos. Además de Rubén y de Albert pues otros tantos que si no he jugado con ellos, he jugado en contra. Veteranos y también gente joven como Javi García que estuvo en Nantes o Víctor Vigo con el que he coincidido en el curso de entrenadores.

- ¿Qué me puede decir de su faceta de entrenador? Ahora mismo realiza funciones de segundo en Nantes a las órdenes de Thierry Anti pero ¿se ve en un futuro llevando un equipo como primer responsable de la plantilla?

- Es algo que por el momento no lo voy a hacer. Si me tuviese que ver en esa tesitura necesitaría una adaptación, pero creo que sería cuestión de planteármelo y tirar para adelante como hacen los entrenadores. Pero ahora mismo estoy en mi papel muy a gusto. Porque es una transición desde la pista como jugador, al banquillo como entrenador.

- Supongo que estará aprendiendo mucho como segundo entrenador en un Nantes llamado a conseguir grandes cosas.

- Sí. Y también estoy aportando todos los conocimientos que he ido adquiriendo como jugador, porque la parte de entrenador tiene que ver mucho con el juego. Todo lo demás que no he adquirido como jugador: estrategia, dirección de equipo y esas cosas que aprendemos en el curso de entrenadores, pues se asimilan poco a poco. Voy viendo por experiencia propia lo que funciona y lo que no. Pero de momento, repito que estoy en una situación muy cómoda.