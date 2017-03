Duelo de inercias con banda sonora de Champions

No llega el partido de hoy en el mejor momento de juego del equipo y además el rival es superior. Por plantilla y presupuesto, la cita nace viciada, con claro color francés. Pero si hay un equipo que se crece en los momentos complicados ese es el Naturhouse La Rioja, rey del caos y capitán del coraje, sobre todo cuando juega en casa con el aliento de los suyos.

El equipo franjivino recibe esta noche (20.00 horas, Teledeporte) en el Palacio de los Deportes al Nantes francés. Partido de ida de la eliminatoria de clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones. Dos rivales con inercias contrarias. El equipo que entrena Jota González está sufriendo en el regreso a la competición. El comienzo de la segunda vuelta se ha revelado como algo cercano a la tortura para los riojanos (derrotas ante Ademar León y Barcelona, y empate en Cuenca después de tener el partido dominado). Mientras, en Nantes todo es de color de rosa. El equipo galo es segundo en la competición francesa, ha finalizado en el primer puesto del Grupo D la primera fase de Champions y ya está en cuartos de final de la Copa francesa. Nublado en un área. Sol radiante en la otra.

«Nunca sabes, no tienes el secreto ni la fórmula para saber por qué las cosas no van ahora. Los jugadores pasan por distintos estados de forma y siempre que hay un parón, parece que nos cuesta mucho arrancar. Además hemos empezado con partidos muy complicados y eso no nos ha beneficiado». Con estas palabras resume Jota González, técnico local, la situación de su equipo.

Ángel Fernández regresa aunque no se encuentra recuperado del todo de su lesión

Para la cita de esta noche el técnico franjivino no podrá contar con Miguel Sánchez-Migallón. El jugador universal sufre una pequeña rotura en el isquiotibial de su pierna derecha. O lo que es lo mismo, tres o cuatro semanas de baja. Malas noticias.

La ausencia del ciudadrealeño acelera un poco más el regreso al extremo izquierdo del internacional Ángel Fernández, de baja desde el partido contra el Ademar León. El cántabro ha ido sumando minutos de entrenamiento esta semana, cada día un poco más, y cada jornada con mayor intensidad. El desequilibrio entre las posiciones de juego, y en especial entre la lado izquierdo y el derecho del equipo es una de las mayores preocupaciones del entrenador del Naturhouse: «Hay puestos en los que es difícil que los jugadores cojan la forma porque hay muchos. Y otros en los que vamos saturados de minutos de juego porque son pocos. Depende mucho del estado de forma de cada uno. No estamos en el punto justo en el que tengas un jugador que si son pocos, no acaben quemados, y si son muchos, coja la forma rápido y la confianza».

Objetivo ganar

Más allá de los problemas, inherentes en equipos que disputan tantas competiciones, el objetivo hoy del Naturhouse es finalizar los sesenta minutos de juego con la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta. La empresa se antoja complicada por la entidad del rival. Pero el Naturhouse es un equipo de fe y sabe que cuando entra en trance, sobre todo en el Palacio, es capaz de todo. Rivales como Paris Saint Germain, Fleensburg, Meshkov Brest y Oporto pueden dar fe de ello. «Lo fundamental es ganar el partido, es lo que hay que intentar siempre. Cuando tienes un rival como el Nantes sabes que es muy complicado y para nosotros sería ya un éxito ganar el encuentro. Luego ya el propio partido irá dictando qué hacer: si vas perdiendo de mucho tienes que recortar, si vas ganando tienes que intentar ganar de más».

Gran parte del sino franjivino esta noche pivota en la retaguardia. Garabaya hace la línea atrás y ordena a la defensa, aliada del Naturhouse durante toda la temporada aunque en las últimas semanas no ha estado a la altura. Y tras la defensa, la portería. No hay equipo llamado a alcanzar grandes metas que pueda lograrlo sin una buena aportación de su portería, y el equipo de Jota González ansía hoy hacer algo sonado. En Cuenca la portería no aportó como en los encuentros anteriores en los que Gurutz firmó unos números de ensueño.

En ataque, el Naturhouse fía su suerte al director de orquesta: Víctor Vigo. El gallego se encarga de hacer jugar a sus compañeros y cuando el director no está fino, la orquesta se resiente. El músculo local llega desde el lateral izquierdo con la aportación de Haniel Langaro y su poderoso lanzamiento.

Día grande para el balonmano en La Rioja. La Champions regresa a Logroño.