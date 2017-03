Al Naturhouse se le escapa un punto vital en Cuenca

Que no. Que El Sargal se le sigue atragantando al Naturhouse. No hay forma. Una y otra vez. Cada vez que los franjivino pisan la pista de Cuenca viven su particular día de la marmota. La victoria se resiste. Anoche, por lo menos, se fue con un punto, aunque visto cómo fue el partido, y pese a empatar angustiosamente gracias a un pie prodigioso de Richard Kappelin en el último suspiro que detuvo el balón de Perovic, el equipo de Jota González se fue sin un punto de tierras conquenses.

LAS CLAVES Una buena primera mitad El Naturhouse jugó con tranquilidad, muy intenso en defensa, acertado en ataque. Llegó a tener una diferencia de seis goles a su favor. Desastroso tramo final Todo lo sembrado en la primeramitad se esfumó en la segunda parte, en un último cuarto de hora para el olvido. Finalmente se rescató un punto.

Porque durante la primera parte los riojanos domesticaron a los de Lidio Jiménez, que cometieron demasiados errores. El CB Ciudad de Logroño alejó rápidamente esos fantasmas que le persiguen cada vez que pisa el parqué de El Sargal, pero que se hicieron presentes en el tramo final del choque. Con una defensa muy intensa, comandada por un Rubén Garabaya que se fue excluido antes de cumplirse el primer minuto de juego, el Naturhouse aplacó a un Ciudad Encantado motivado, pero que cometió demasiados desaciertos en ataque. Así, gracias a algunas paradas importantes de Kappelin, que entró de inicio, el Naturhouse ajustó su maquinaria (comenzó 4-2 abajo en los primeros diez minutos) y fue ganándole el terreno al conjunto conquense.

Cuando Víctor Vigo está entonado, el Naturhouse baila a su ritmo. Y el central ayer estaba muy centrado en su tarea. Comenzó a mover sus fichas y cuando la defensa capitaneada por David Mendoza no salía al encuentro de los laterales, Haniel Langaro, y especialmente Imanol Garciandia, de buen primer tiempo, bombardeaban a un Leo Vial que muy poco pudo hacer.

Los riojanos fueron cada vez a menos, cometiendo errores y perdiendo frescura

Y cuando la retaguardia conquense salía a 'tocar' a la primera línea, el central de Camariñas se las ingeniaba para conectar con el hombre que mejor le entiende en los seis metros: Javi García, que pese a jugar con problemas estomacales, se adueñó de su parcela. Y cuando así lo disponía el gallego, el balón circulaba con velocidad para Albert Rocas, que marcó tres goles en esa primera parte.

Pero el buen primer tiempo de los hombres de Jota González se echó a perder en los segundos treinta minutos. El Sargal se fue encendiendo, el equipo de Lidio Jiménez dio un paso al frente mientras que los riojanos, dos hacia atrás. Comenzaron los errores en el ataque posicional franjivino. Haniel Langaro, muy acertado en la primera parte, chocó varias veces con Kilian Garajonay y las circulaciones del balón se empezaron a enmarañar. Demasiados fallos para cometer frente a un equipo extramotivado por las circunstancias, que siempre da el 110 por ciento, y mucho más si hay una camiseta franjivina delante.

Pese a que el CB Ciudad de Logroño controló el marcador, en los primeros diez minutos de ese complemento, el Ciudad Encantada fue achicando las diferencias en el marcador, acercándose peligrosamente a los riojanos, que parecían no acusar el acoso al que estaban siendo sometidos.

El desastre llegó en el último cuarto de hora. Incomprensiblemente, dos tiempos muertos de Jota González no impidieron la debacle. Después de dominar por una diferencia de seis goles (7-13, minuto 24), el Naturhouse había sido remontado y caía 28-27 a falta de cinco minutos. Cinco minutos totalmente locos con pérdidas de balón, faltas en ataque, desaciertos en ambos lados. El encuentro estaba para el que cometiera menos fallos. Es decir, para ninguno de los dos. El Sargal era un infierno cuando a un minuto del final Sánchez-Migallón empató desde el extremo izquierdo. Quedaba un mundo por delante. Había que aguantar ese punto. Con uñas y dientes, la retaguardia ahogó a los conquenses, aunque en el último suspiro, Perovic encontró un hueco. Pero allí estaba Kappelin.