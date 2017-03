«No soy fiel a mis principios y soy el máximo responsable»

Tremendamente disgustado, Jota González se responsabilizó del empate, que él llama derrota: «No fui fiel a mis principios».

- ¿Es un punto que se celebra o se sufre?

- Esta vez llevábamos el partido muy encarrilado, teníamos las cosas claras y nos han matado las exclusiones que hemos sufrido en la segunda parte y la falta de acierto en la portería. Sin embargo, en la segunda parte Kilian ha parado muchos balones y Haniel no ha tenido un buen día, ha lanzado muchos balones fuera en la segunda parte. Esos fallos nos han condenado con algún error defensivo. Es un partido que tendríamos que haber ganado.

- ¿Qué ocurrió?

- Cuando fallas tantos lanzamientos y la inercia en la portería es la que es, al final no sabes muy bien por qué suceden en estas cosas. Lo que sí es cierto es que esta vez, claramente, el máximo responsable soy yo. No soy fiel a lo que debo hacer en el campo. Tengo que intentar hacer lo que creo y pienso y a veces voy intentando, con muchas contemplaciones, hacer determinadas cosas para que todo el mundo se sienta importante. Este partido claramente lo pierdo yo porque no soy fiel a mis principios. Me equivoco totalmente y eso se va viendo en el campo.

- ¿De qué casos habla?

- Prefiero no personalizar. Simplemente digo que no acierto. Hay gente que hay que quitarla, a otros que no había que ponerles... y al final no hago lo que debo hacer en el partido.

- ¿Cómo analiza el punto? ¿Sirve para mantenerse al acecho del Ademar?

- El problema es que ya no estamos a dos partidos; ahora estamos a tres del Ademar. Es un palo muy duro para nosotros. El Ademar debe perder tres partidos.

- Ahora toca levantarse y centrarse en el Nantes. ¿Con qué animo?

- Hay que pensar en el siguiente partido y ver de qué somos capaces de hacer. Pero para mí siempre lo más importante es la Liga.

- Otra mala noticia es que Miguel Sánchez-Migallón parece haberse lesionado en el isquiotibial.

- Sí, ha hecho un esfuerzo muy grande. Le hemos tenido que quitar sobre todo en defensa para reservarlo para el ataque. Es un jugador que está cumpliendo muy bien, dentro de todas sus limitaciones, sus problemas y lo que está pasando. Esperemos a ver lo que es capaz de aguantar y durar a este ritmo.