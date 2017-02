Un partido para sacar brillo al orgullo y a la casta

Cuenca. Intensidad y corazón. Muchas de las opciones de sacar algo positivo de El Sargal, por no decir todas, pasan por ahí, por dejar el alma en la pista, por ir de cabeza en cada acción a por todas. Quien sea capaz de ganar en esa guerra saldrá airoso de El Sargal de Cuenca. El Liberbank Ciudad Encantada de Lidio Jiménez lleva esa cualidad en su ADN. Y esa intensidad sube de decibelios si el Naturhouse es el adversario a batir. Los conquenses, durante los últimos años, le tienen comida la moral a los riojanos, que en toda su historia han ganado solamente dos veces en el pabellón del Ciudad Encantada, la última por la mínima hace dos años (24-25).

Pero el CB Ciudad de Logroño se quiere olvidar de las estadísticas. Está dispuesto a poner el corazón en la cancha de Cuenca porque es consciente de que está obligado a ganar en Cuenca (20.30 horas, por Movistar Plus) si no quiere quedar descolgado en la lucha por la segunda plaza que ostenta Ademar, que juega el sábado en Puente Genil.

Muchos son los roces que a lo largo de los años han ido dividiendo a unos y otros. Quizá todo comenzase con el traspaso de Pedro Rodríguez del Cuenca al Naturhouse; tal vez se hayan incrementado esas diferencias con los fichajes, una temporada después, de Rafa Capote y Jorge Luis Paván. Nadie sabe.

En ocho partidos en El Sargal, el Naturhouse sólo ha ganado dos



Los franjivino quieren hacer prevalecer su buen momento defensivo y de portería

El tema es que la rivalidad entre el Cuenca y el Ciudad de Logroño es absoluta, la tensión se palpa en el ambiente. Los jugadores lo saben; también la afición local, que quiere convertir El Sargal esta noche en un infierno para los franjivino, en una cueva de la que pocos salen vivos. Esta temporada, para ser más precisos, sólo el Barcelona, en la jornada pasada (23-27), y el Guadalajara (25-26), en la tercera fecha, fueron capaces de vencer a los de Lidio Jiménez, que son una de las revelaciones de la temporada. Por juego y resultados. Y, sobre todo, por coraje.

El Sargal es su fortín. Y los números avalan a los conquenses. De ocho encuentros disputados contra los franjivino en el pabellón municipal, los locales han ganado cuatro choques, ha habido dos empates y otros dos triunfos riojanos -el primero se remonta al 17 de abril del 2010, cuando los franjivino vencieron por 25-28.

El Ciudad Encantada marcha quinto, aunque empatado en puntos (21) con nada menos que el BM Granollers. Pelea con el equipo vallesano un puesto en Europa y los conquenses llevan una dinámica de menos a más, todo lo contrario que los catalanes, que en la última jornada cayeron estrepitosamente en casa del Atlético Valladolid (33-21).

Dos bajas importantes

El CB Ciudad de Logroño tratará de cortar esa racha del conjunto de Lidio Jiménez esta noche. Lo hará sin Pablo Cacheda, baja desde hace tres meses por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla, y Ángel Fernández, que continúa con muchos dolores en la zona intercostal izquierda producto de una rotura muscular en el encuentro ante el Ademar, hace más de dos semanas, en el Palacio de los Deportes. Jota González podrá contar, sin embargo, con Rubén Garabaya, repuesto ya de sus molestias de espalda, y Miguel Sánchez-Migallón, con molestias una rodilla.

«Ya sabemos a lo que venimos. Generalmente de Cuenca solemos salir con una derrota porque es un sitio que se nos da muy mal, es muy complicado, porque ellos ponen un entusiasmo especial por ganarnos», indicó Jota González. «Debemos jugarnos la cabeza, en cada acción ir a máxima intensidad haciendo las acciones a muerte y a partir de ahí tratar de sacar algo», añadió.

Jota González recordó que muchas de las posibilidades de ganar esta noche pasan por la defensa y la portería, que en los últimos encuentros ha destacado. «Si estamos bien en defensa y portería somos un equipo muy fuerte porque tienes posibilidad de goles de contraataque».

El entrenador franjivino ya ha instruido a los suyos en esas labores. «Les he dicho que se trata de un partido en el que cada uno tiene que demostrar las ganas, el interés y la motivación que tiene para ganar estos encuentros. Aquí la clave es dejarse la vida en cada acción», apuntó el pucelano.

Su estilo de juego es incómodo para los franjivino. Los conquenses apuestan por un 6-0 que sale mucho al contacto con la primera línea, que intenta trabar el juego del equipo rival, llevarle al límite del pasivo sin opciones. «Por eso, ese juego elaborado que tenemos es difícil de jugar en Cuenca», añadió.

Jota González reconoce que pese a no ser decisivo (todavía quedan diez encuentros por delante), es de vital importancia para «un equipo como el nuestro, que siempre quiere ganar todo y que el nivel de exigencia es muy alto».

Mientras, en Cuenca, la baja segura es la de Rafa López, que está recuperado pero no tiene la forma necesaria, y la duda es la de Martín Doldan, con una inflamación del tendón de Aquiles. «El Naturhouse no es un equipo de nuestra liga, pero tenemos que intentar hacer la proeza de no perder», sentenció Lidio Jiménez, técnico de los conquenses.